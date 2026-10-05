IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Iran sẽ tấn công tất cả các căn cứ quân sự và tàu chiến của Mỹ nếu Washington tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào nước này, một chỉ huy cấp cao của IRGC cảnh báo.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/10, ông Ali Fadavi, người đứng đầu nhóm cố vấn cho Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đưa ra phát biểu trên vào tối 4/10 khi xuất hiện trong một chương trình của truyền hình nhà nước Iran.

Trong phát biểu của mình, ông Fadavi nhấn manh: "Nếu người Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, chúng tôi sẽ tấn công mọi địa điểm liên quan đến Mỹ, các căn cứ của Mỹ và mọi tàu thuyền liên quan đến Mỹ".

Ông Fadavi cho rằng Mỹ hiểu ngôn ngữ của sức mạnh quân sự, đồng thời nói rằng người Mỹ "hiểu điều gì xảy ra khi tên lửa đánh trúng tàu chiến của họ" và "khi tên lửa đánh trúng các căn cứ của họ".

Ông Fadavi cũng tuyên bố tốc độ sản xuất trang thiết bị quân sự của Iran hiện cao hơn tốc độ sử dụng và cho rằng năng lực quân sự hiện nay của nước này đã tăng đáng kể so với hai cuộc chiến trước.

Đề cập eo biển Hormuz, ông Fadavi cho rằng Iran và Oman cần xây dựng và thực thi các quy định quản lý tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời nói rằng những quy định như vậy đã được xây dựng và đang được triển khai.

Theo ông Fadavi, trước đây mỗi ngày có hơn 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz theo các kênh chính thức, bên cạnh lượng dầu khác được xuất khẩu theo các kênh phi chính thức.

Quan chức thuộc IRGC này cho biết 46% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời lưu ý rằng con số 20% thường được nhắc đến thực ra là tỷ lệ so với tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu, do nhiều quốc gia tự tiêu thụ sản lượng dầu họ khai thác thay vì xuất khẩu.

Ông Fadavi đánh giá hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz hiện đang đối mặt với gián đoạn nghiêm trọng, gây tác động sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, dữ liệu sơ bộ của công ty theo dõi tàu Kpler được Reuters dẫn ngày 5/10 cho thấy xuất khẩu dầu thô của Trung Đông đã vượt mức trước chiến tranh trong 4 ngày của tuần cuối tháng 9, đạt khoảng 19,5-22,5 triệu thùng/ngày vào một số thời điểm.

Dữ liệu này cho thấy dòng chảy dầu của khu vực vẫn được duy trì ở mức đáng kể bất chấp rủi ro an ninh gia tăng quanh eo biển Hormuz.

Ông Fadavi cũng cảnh báo các tàu chiến Mỹ sẽ đứng trước nguy cơ bị Iran tấn công nếu Washington triển khai chúng tới khu vực, đồng thời nêu rõ: "Người Mỹ chỉ có thể gây căng thẳng từ trên không và chắc chắn việc căng thẳng gia tăng sẽ gây bất lợi cho Mỹ".

Ông Fadavi cũng tuyên bố Iran "hoàn toàn không tấn công bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào", đồng thời cho rằng Tehran chỉ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên lãnh thổ những quốc gia đó.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Truyền thông Qatar và Israel ngày 1/10 đưa tin tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời San Diego, bang California, hôm 27/9. Một ngày sau, nhóm tác chiến đổ bộ sẵn sàng USS Makin Island cũng rời San Diego, mang theo Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13.

Theo các nguồn tin này, USS Theodore Roosevelt và lực lượng thuộc nhóm tác chiến đổ bộ USS Makin Island đang hướng tới Trung Đông trong một đợt triển khai kéo dài.

Việc triển khai dự kiến đưa thêm hàng nghìn binh sĩ tới khu vực thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đồng thời tăng cường năng lực tác chiến đường không với các máy bay chiến đấu như F-35 và F/A-18.

Sự hiện diện của các lực lượng tàu sân bay và đổ bộ giúp Washington mở rộng các phương án quân sự tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Tehran tiếp tục ở mức cao.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng tuyên bố lực lượng Mỹ sẵn sàng hành động nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh, giữa lúc xuất hiện những cảnh báo về nguy cơ đối đầu quân sự Mỹ - Iran tiếp tục leo thang.