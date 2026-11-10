IRGC lần đầu công bố hình ảnh cận cảnh thành phố tên lửa ngầm mới

Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một thành phố tên lửa mới, với sự hiện diện của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Abdollahi, và Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ IRGC, Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi.

Trước đó, ngày 7/11, người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, tiết lộ rằng Lực lượng Không gian vũ trụ IRGC sẽ công bố một thành phố tên lửa ngầm mới cùng một số thành tựu quân sự khác.

Ông Mohebbi cho biết lực lượng này đã nhanh chóng chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và máy bay không người lái từ trên mặt đất xuống các cơ sở ngầm. Theo đó, IRGC không chỉ xây dựng các tổ hợp lưu trữ tên lửa dưới lòng đất mà còn thiết lập những "thành phố sản xuất tên lửa" nằm sâu trong lòng đất.

Về phần mình, trong tuyên bố đăng tải trên Telegram, Chuẩn tướng Ali Belali, cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, cho biết Iran đã bảo đảm nguồn dự trữ vũ khí đủ sử dụng trong nhiều năm tới và các lực lượng vũ trang đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ông Belali cảnh báo: "Các lực lượng vũ trang đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nếu đối phương mắc sai lầm, phản ứng của Iran sẽ mang tính hủy diệt và vô cùng quyết liệt".

Theo ông Belali, Iran đã nâng cao năng lực quân sự sau cuộc chiến Ramadan. Ông đồng thời cho rằng đối phương đang tìm cách phá vỡ sự đoàn kết trong xã hội Iran, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh quân sự.

Ông nhấn mạnh: "Chừng nào người dân còn đoàn kết, chính sự đoàn kết đó sẽ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng".

Dưới đây là loạt ảnh về thành phố tên lửa mới do hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đăng tải ngày 10/11: