IRGC đưa ra tuyên bố mới về năng lực tên lửa và UAV của Iran

Chuẩn tướng Hossein Mohebi. Ảnh: WANA

Theo truyền thông Iran ngày 19/10, ông Mohebi tuyên bố Iran sẵn sàng đáp trả mọi hành động của Mỹ và sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công mới. Ông nói rằng hoạt động sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran vẫn được duy trì trong suốt cuộc xung đột, đồng thời khẳng định tổng năng lực quân sự của nước này đã tăng ít nhất 50%.

Ông Mohebi cảnh báo rằng ngay cả một hành động quân sự hạn chế của Mỹ cũng có thể gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng trên toàn cầu.

Đề cập khả năng xung đột bùng phát trở lại, ông Mohebi cho rằng Mỹ trước đây đã tham chiến với toàn bộ năng lực quân sự nhưng không đạt được các mục tiêu đã công bố cũng như những mục tiêu không công bố, đồng thời phải chịu những thất bại chiến lược đáng kể.

Theo ông, phần lớn các căn cứ của Mỹ trong khu vực đã ngừng hoạt động, nhiều trang thiết bị bị hư hại hoặc phá hủy, trong khi lực lượng Mỹ rơi vào tình trạng kiệt sức và đã rút lui đến những địa điểm cách Iran hàng trăm km.

Trước khi xung đột nổ ra, Mỹ đã triển khai ít nhất 30 - 40 tàu chiến tại vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, hiện không còn tàu chiến Mỹ nào ở vùng này, trong khi các tàu của Mỹ đang hoạt động cách eo biển Hormuz khoảng 700 km.

Người phát ngôn IRGC cho biết thêm, các lực lượng Mỹ trước đây đóng tại những căn cứ trong khu vực đã được chuyển đến các cơ sở ở xa hơn. Những căn cứ này, trong đó có Al-Azraq và Titen ở Jordan cùng Al-Tanf ở Syria, cũng từng bị Iran tấn công.

Ông Mohebi cho rằng xét về phương diện kỹ thuật và quân sự, Mỹ không ở vị thế có thể phát động một cuộc xung đột mới. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng Mỹ tiến hành các hành động quân sự hạn chế nhằm giành lợi thế chính trị trước các cuộc bầu cử tại nước này.

Ông nhấn mạnh Iran đang tính đến mọi kịch bản có thể xảy ra và sẵn sàng đáp trả mọi hành động. Ông tuyên bố: "Nếu Mỹ có hành động mới, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh hơn nhiều".

Khi được hỏi liệu Iran có những loại vũ khí chưa được sử dụng trong cuộc xung đột hay không, ông Mohebi cho biết không quốc gia nào triển khai toàn bộ kho vũ khí cùng một lúc và việc sử dụng từng loại vũ khí phụ thuộc vào tình hình tác chiến cụ thể.

Ông nói rằng Iran đã dựa vào các loại vũ khí được sản xuất từ nhiều thập kỷ trước trong một thời gian dài, đồng thời Iran sẽ không triển khai những vũ khí được dành riêng cho các tình huống đặc biệt nghiêm trọng trong những trường hợp có mức độ nhạy cảm thấp hơn.

Theo người phát ngôn IRGC, hoạt động sản xuất tên lửa, thiết bị bay không người lái và các trang thiết bị quân sự khác không bị đình trệ trong suốt cuộc xung đột mà còn tiếp tục được mở rộng. Ông nêu những cải tiến về tầm bắn, độ chính xác và sức công phá, cùng việc phát triển các loại vũ khí mới, là những lĩnh vực đạt tiến bộ nổi bật.

Đề cập sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, ông Mohebi cho biết các nước trong khu vực đã nhận ra rằng những căn cứ của Mỹ không nhất thiết bảo đảm an ninh cho họ mà ngược lại, còn có thể trở thành mối đe dọa đối với an ninh của chính họ.

Ông nói Iran luôn tìm cách duy trì quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và sẵn sàng ký kết các thỏa thuận chung nhằm thiết lập những cơ chế bảo đảm an ninh khu vực. Theo ông, các nước trong khu vực cần tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình, đồng thời xây dựng các cơ chế khu vực dựa trên năng lực tự chủ thay vì phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài.