IRGC công bố video hai siêu tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Theo thông báo của Văn phòng Quan hệ Công chúng IRGC gửi đài RT, một tàu chở dầu trúng thủy lôi vào sáng 17/10, trong khi tàu thứ hai bị vô hiệu hóa sau khi một quả thủy lôi phát nổ trong buồng máy. Theo truyền thông nhà nước Iran, mỗi tàu đang chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô.

Video tàu chở dầu trúng thuỷ lôi tại eo biển Hormuz (nguồn: IRGC):

IRGC cáo buộc cả hai tàu đã tắt hệ thống định vị và radar trước khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo các tuyến đường không được Tehran cho phép.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều tàu chở dầu và tàu hàng bị tấn công tại khu vực trong những tuần gần đây, trong khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, khiến căng thẳng gia tăng.

Trước đó vài ngày, một tàu container đã bị chìm tại tuyến đường thủy chiến lược này trong vụ việc mà Tehran cho là do trúng thủy lôi. Toàn bộ 21 thuyền viên trên tàu được cho là đã thoát nạn an toàn.

Iran yêu cầu các tàu đi qua eo biển Hormuz phải xin phép cơ quan quản lý hàng hải do nước này thành lập hồi tháng 5. Động thái này được Tehran xem là một bước nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát đối với tuyến vận tải biển chiến lược.

Trong khi đó, Mỹ cũng triển khai các biện pháp nhằm vào tàu thương mại trong khuôn khổ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, được áp đặt từ tháng 7 sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên đổ vỡ.

Tuần trước, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu chở hàng rời Ocean Molica treo cờ Panama tại vịnh Oman, với cáo buộc con tàu cố tình phá vỡ lệnh phong tỏa. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), kể từ tháng 7, lực lượng Mỹ đã phá hủy 10 tàu chở dầu được cho là có liên hệ với IRGC.

Các vụ tấn công và biện pháp kiểm soát hàng hải đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra xung đột, tuyến đường thủy này đảm nhận khoảng 1/4 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung qua khu vực đã góp phần đẩy giá năng lượng thế giới tăng cao. Giá dầu Brent chốt phiên ngày 16/10 ở mức 109,86 USD/thùng, tăng 3,7% và là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 5.

Theo thống kê của hãng thông tấn TASS, trong 13 ngày đầu tháng 10, có 22 tàu báo cáo bị tấn công tại eo biển Hormuz. Con số này đã vượt tổng số vụ việc trong cả tháng 3/2026, thời điểm từng ghi nhận mức cao kỷ lục trước đó.

Dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) do TASS thu thập cho thấy các vụ việc trong giai đoạn từ ngày 1-13/10 khiến 15 thủy thủ bị thương, 2 người mất tích và 1 tàu bị chìm.

Ngày 11/10 ghi nhận số tàu báo cáo bị tấn công cao nhất, với 6 tàu bị hư hại. Trong khi đó, các ngày 4 và 13/10, mỗi ngày có 3 báo cáo về thiệt hại được ghi nhận.