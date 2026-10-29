IRGC công bố nguyên nhân hàng loạt tàu chở dầu phát nổ khi qua eo biển Hormuz

Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21/8/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Trong tuyên bố hôm 29/10 được kênh truyền thông quốc tế Press TV của Iran dẫn lại, bộ phận quan hệ công chúng của Hải quân IRGC cho biết các tàu sau đó bị bỏ lại ngoài khơi bờ biển phía Nam của tuyến hàng hải chiến lược này.

Hải quân IRGC cho biết: “Các tàu dầu đã tắt toàn bộ hệ thống radar và dẫn đường, tìm cách rời đi theo tuyến không được phép ở phía Nam eo biển Hormuz, phớt lờ cảnh báo của Hải quân IRGC, rồi trúng thủy lôi và phát nổ”.

Hải quân IRGC cũng cảnh báo các tuyến không được phép trong eo biển Hormuz đã được rải thủy lôi, đồng thời nhấn mạnh chủ tàu và thủy thủ đoàn phải chịu trách nhiệm khi sử dụng những tuyến này.

Lực lượng này lưu ý thêm rằng chủ tàu và thủy thủ đoàn không nên bị đánh lừa bởi những tuyên bố trên mạng xã hội của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về eo biển Hormuz.

Hải quân IRGC cảnh báo rằng thực tế trên thực địa sẽ quyết định kết quả. Bất kỳ hành động khiêu khích nào phớt lờ các quy định quản lý eo biển Hormuz, “đều sẽ phải đối mặt với phản ứng kiên quyết”.

Cũng trong ngày 29/10, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự kiểm soát chiến lược của các lực lượng vũ trang nước này và sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi các điều kiện của Cộng hòa Hồi giáo được đáp ứng đầy đủ.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X tối 25/10/2026, CENTCOM cho biết hoạt động vận tải biển thương mại qua eo biển Hormuz đạt tỷ lệ an toàn trên 95% trong những tháng gần đây. Ảnh: X/CENTCOM

Trước đó, trong chuyến thăm eo biển Hormuz, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh hàng hải tại vùng Vịnh. CENTCOM cho biết hơn 95% tàu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này đã di chuyển an toàn trong những tháng gần đây.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 25/10, CENTCOM, cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự trong khu vực, cho biết: “Trong những tháng gần đây, hơn 95% số tàu đi qua eo biển Hormuz đã di chuyển an toàn bất chấp hành động gây hấn vô cớ của IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran)”.

Theo CENTCOM, binh sĩ Mỹ đã đạt “cột mốc hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh xuất khẩu hơn 1,5 tỷ thùng dầu thô kể từ mùa hè”.

Trong chuyến thăm tuyến đường thủy này, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, nói: “Chúng tôi tiếp tục sát cánh cùng các đối tác vùng Vịnh và ngành vận tải biển”.

CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã hỗ trợ hơn 3.000 tàu buôn đi qua điểm nghẽn hàng hải này trong sáu tháng qua, đồng thời lưu ý hoạt động được đẩy mạnh sau khi Mỹ vô hiệu hóa các thủy lôi do IRGC triển khai trên những tuyến hàng hải quốc tế.

Quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là một điểm bất đồng trọng tâm trong cuộc chiến Iran, bùng phát hồi cuối tháng 2 sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel.

Dù Washington khẳng định đã khôi phục hoạt động vận tải qua Hormuz, nhưng an ninh tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đối mặt nhiều rủi ro trong bối cảnh xung đột với Iran chưa được giải quyết dứt điểm.