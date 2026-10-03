IRGC cảnh báo về đòn đáp trả 'đau đớn' giữa lúc Mỹ đưa thêm tàu sân bay tới Trung Đông

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Trong một tuyên bố hôm 2/10 nhân kỷ niệm hai năm Chiến dịch Lời hứa Chân thật II (Operation True Promise II), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết trong chiến dịch này, IRGC đã thể hiện quyết tâm của Tehran trong việc đáp trả các vụ ám sát những chỉ huy và lãnh đạo của lực lượng kháng chiến bằng cách sử dụng nhiều đợt tên lửa chính xác và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công vào trung tâm các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

IRGC nhấn mạnh chiến dịch còn gửi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ rằng "thời đại đe dọa mà không phải trả giá đã chấm dứt và bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với một phản ứng đau đớn và khiến đối phương phải hối tiếc".

Lực lượng này cam kết với người dân Iran và các lực lượng thuộc "mặt trận kháng chiến" trong khu vực rằng IRGC sẽ tiếp tục hoàn toàn tuân thủ những chỉ đạo của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Khamenei.

IRGC tái khẳng định lực lượng này đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ, "ngón tay đặt trên cò súng", để đáp trả một cách quyết đoán, tức thời, đau đớn và gây tổn thất lớn hơn Chiến dịch Lời hứa Đích thực II đối với bất kỳ mối đe dọa, hành động gây hấn hoặc tính toán sai lầm nào của Mỹ và các lực lượng mà Tehran coi là lực lượng ủy nhiệm của Washington trong khu vực.

Theo Mehr, trong khuôn khổ Chiến dịch Lời hứa Đích thực II, vào tháng 10/2024, Iran đã phóng 200 tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự và tình báo của Israel trên khắp các vùng lãnh thổ mà Tehran gọi là bị chiếm đóng,

Trước đó, vào tháng 4 cùng năm, Iran đã phóng hơn 300 tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát trong chiến dịch mang mật danh Lời hứa Đích thực (True Promise).

Tehran tuyên bố đây là hành động trả đũa cuộc tấn công gây chết người nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Iran tại thủ đô Damascus của Syria.

(Hàng dưới, từ phải sang) Tàu khu trục Seoae Ryu Seong-ryong của Hàn Quốc, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Mỹ và tàu khu trục Ariake của Nhật Bản, (hàng trên, từ phải sang) cùng các tàu khu trục Howard, Russell và Daniel Inouye của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 11/4/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cảnh báo hôm 2/10 của IRGC được đưa ra khi Washington triển khai tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và Nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island tới Trung Đông.

Truyền thông Qatar và truyền thông Israel ngày 1/10 cho biết vào hôm 27/9 vừa qua, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời San Diego, bang California.

Một ngày sau, nhóm tác chiến đổ bộ sẵn sàng USS Makin Island cũng rời San Diego, mang theo Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13.

Hiện nay, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 đang trên đường tới Trung Đông để thực hiện một đợt triển khai kéo dài.

Quyết định triển khai nêu trên sẽ đưa hàng nghìn binh sĩ tới khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cùng với việc tăng cường hỏa lực từ các máy bay chiến đấu F-35 và F-18, qua đó củng cố sức mạnh quân sự của Mỹ tại khu vực mà Bộ Chiến tranh Mỹ luôn duy trì.

Động thái này đồng nghĩa rằng từ nay đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ có trong tay năng lực quân sự lớn hơn đáng kể và nhiều phương án hơn cho các hành động tiềm tàng nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng nhấn mạnh rằng lực lượng này sẵn sàng hành động nếu Tổng thống Trump ra lệnh tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào, trong bối cảnh xuất hiện những cảnh báo về khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.