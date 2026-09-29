IRGC cảnh báo tung vũ khí mới nếu xung đột đổi dạng

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tiếp ở thủ đô Tehran, người phát ngôn của IRGC - ông Hossein Mohebbi đã nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của đất nước nhằm mở rộng năng lực quốc phòng.

Ông khẳng định: "Chúng tôi liên tục thiết kế vũ khí mới, nâng cấp những loại hiện có và duy trì sản xuất vũ khí quy mô lớn để đảm bảo năng lực tự vệ. Chúng tôi ứng dụng công nghệ từ khắp nơi trên thế giới để chế tạo vũ khí có khả năng bảo vệ đất nước và người dân. Nếu xung đột chuyển sang hình thái khác, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa vũ khí mới vào chiến trường".

Theo Tân Hoa xã, ông Hossein Mohebbi đồng thời liệt kê một số hành động thù địch của Mỹ đối với Iran trong những tháng gần đây, bao gồm việc gây ra cuộc chiến kéo dài 40 ngày cũng như hành động phong tỏa trên biển và trên không, gia tăng áp lực kinh tế, kích động "bạo loạn đường phố" vào tháng 1 và trang bị vũ khí cho các nhóm chống Iran đóng tại khu vực biên giới Tây Bắc và Đông Nam nước này. Ông đồng thời khẳng định rằng tất cả các kịch bản đó đều chắc chắn sẽ thất bại.

Ông Mohebbi bổ sung rằng "kẻ thù" chắc chắn vẫn còn những kịch bản khác, nhưng Iran đã nắm được thông tin về các kịch bản này, đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó và sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong tương lai.

Vào ngày 28/2, Israel và Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhắm vào Tehran và các thành phố khác của Iran. Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm vào Israel cũng như các căn cứ và khí tài của Mỹ trong khu vực, đồng thời siết chặt kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Đến ngày 18/6, Mỹ và Iran ký kết một biên bản ghi nhớ (MoU) về việc chấm dứt xung đột trong khu vực trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Liban. Theo biên bản này, hai bên dự kiến sẽ tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày với thời hạn kết thúc vào ngày 17/8, để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, số phận của các cuộc đàm phán này hiện vẫn chưa rõ ràng sau một loạt diễn biến leo thang căng thẳng gần đây giữa hai nước.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 29/9, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo không cơ sở hạ tầng nào tại Trung Đông có thể được bảo đảm an toàn nếu an ninh của Iran không được bảo đảm, trong bối cảnh Tehran đang chờ phản hồi của Washington về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Ghalibaf, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Iran, nhấn mạnh nếu Iran không thể xuất khẩu dầu thì các nước khác trong khu vực cũng sẽ không thể duy trì hoạt động xuất khẩu. Ông cảnh báo việc không bảo đảm an ninh cho Iran sẽ khiến các cơ sở hạ tầng trong khu vực không được an toàn.

Tuyên bố được đưa ra trong lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm khai thông eo biển Hormuz tiếp tục được thúc đẩy. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Qatar đã đưa ra một số đề xuất và thảo luận với phía Iran, trước khi chuyển các vấn đề này tới Mỹ. Tehran đang chờ phản hồi chính thức từ Washington.

Theo ông Araghchi, trọng tâm hiện nay là việc mở lại eo biển Hormuz và điều này phụ thuộc vào một số điều kiện mà Iran đã chuyển tới phía Mỹ.