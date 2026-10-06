IRGC cảnh báo tấn công căn cứ, tàu chiến Mỹ nếu Washington đưa quân vào Iran

Ông Ali Fadav trong chương trình phát sóng ngày 4-9 của truyền hình Iran. Ảnh: PressTV

Ông Ali Fadavi, người đứng đầu nhóm cố vấn cho Tổng tư lệnh IRGC, đưa ra cảnh báo trên trong chương trình truyền hình nhà nước Iran tối 4-10. Theo ông, nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, Iran sẽ nhắm mục tiêu vào "mọi địa điểm liên quan đến Mỹ", bao gồm các căn cứ quân sự và tàu chiến của nước này.

Ông Fadavi cho rằng Mỹ hiểu sức mạnh quân sự và "hiểu điều gì xảy ra khi tên lửa đánh trúng tàu chiến" hoặc các căn cứ của nước này. Quan chức Iran đồng thời tuyên bố năng lực sản xuất trang thiết bị quân sự của Tehran hiện cao hơn tốc độ sử dụng, qua đó cho rằng sức mạnh quân sự của Iran đã được cải thiện đáng kể sau các cuộc xung đột trước đây.

Đề cập tình hình tại eo biển Hormuz, ông Fadavi tuyên bố lực lượng Mỹ đã phải tái bố trí cách biên giới Iran hơn 1.000 km. Ông cho rằng đây không phải là quyết định tự nguyện của Washington mà là kết quả từ sức mạnh của Iran và IRGC. Theo quan chức này, đây là lần đầu tiên không có tàu quân sự Mỹ hiện diện tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, biển Oman và khu vực phía Bắc Ấn Độ Dương kể từ khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa xác nhận tuyên bố trên. Ông Fadavi cũng cảnh báo các tàu chiến Mỹ sẽ đối mặt nguy cơ bị Iran tấn công nếu Washington đưa lực lượng trở lại khu vực. Ông cho rằng Mỹ chỉ có thể gây sức ép từ trên không, trong khi việc duy trì quyền kiểm soát khu vực đòi hỏi sự hiện diện trên biển và trên bộ.

Liên quan eo biển Hormuz, quan chức IRGC cho rằng Iran và Oman cần xây dựng, thực thi các quy định quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Ông tuyên bố các quy định như vậy đã được xây dựng và đang được triển khai. Ông Fadavi đồng thời nhấn mạnh vai trò của Hormuz đối với thị trường năng lượng toàn cầu, cho rằng trước đây hơn 20 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua tuyến đường biển này theo các kênh chính thức, bên cạnh lượng dầu được xuất khẩu qua các kênh khác. Ông nhận định hoạt động xuất khẩu dầu qua Hormuz đang chịu gián đoạn nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu, trong đó có Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, dữ liệu sơ bộ của công ty theo dõi tàu Kpler được Reuters dẫn ngày 5-10 cho thấy xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã vượt mức trước chiến tranh trong 4 ngày của tuần cuối tháng 9, có thời điểm đạt khoảng 19,5-22,5 triệu thùng/ngày. Diễn biến này cho thấy dòng chảy dầu của khu vực vẫn được duy trì ở mức đáng kể, bất chấp rủi ro an ninh quanh Hormuz.

Những tuyên bố mới của ông Fadavi được đưa ra trong lúc Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng tại Trung Đông. Truyền thông khu vực cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời San Diego ngày 27-9, trong khi nhóm tác chiến đổ bộ USS Makin Island cũng lên đường một ngày sau đó, mang theo Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13. Việc triển khai này dự kiến bổ sung hàng nghìn binh sĩ và tăng cường năng lực tác chiến đường không của Mỹ tại khu vực thuộc phạm vi phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM). Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố lực lượng Mỹ sẵn sàng hành động nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh. Trong khi đó, giới chức Iran tiếp tục khẳng định Tehran sẵn sàng đối phó với nguy cơ đối đầu quân sự mới nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Washington.

Căng thẳng Mỹ - Iran vì vậy tiếp tục đặt khu vực Trung Đông trước nguy cơ leo thang, trong khi eo biển Hormuz vẫn là một trong những điểm nóng có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng và kinh tế toàn cầu.

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