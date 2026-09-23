IRGC cảnh báo Iran sẽ sử dụng vũ khí mới nếu bị tấn công

Phát biểu với hãng thông tấn chính thức IRNA, người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi cho biết Iran có cơ sở hạ tầng công nghệ để chế tạo các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn đáng kể. Tuy nhiên, theo ông, việc sản xuất các hệ thống này cần một quyết định chính trị.

Ông Mohebbi cho biết Iran gần đây đã thử nghiệm một loại tên lửa mới nhằm vào một tàu sân bay và một tàu chiến của Mỹ. Theo ông, tên lửa đã đánh trúng tàu sân bay ở khoảng cách khoảng 500 km, gây hư hại nhưng không khiến tàu mất khả năng hoạt động. Ông cũng tuyên bố vụ tấn công gây thương vong, song phía Mỹ chưa công bố thông tin này.

IRGC không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng, nhưng khẳng định cuộc thử nghiệm đã thành công. Ông Mohebbi cho biết Iran đang tiếp tục nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới nhằm tăng cường khả năng đáp trả các cuộc tấn công.

Theo người phát ngôn IRGC, nếu Iran tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ sử dụng những vũ khí có tầm bắn, độ chính xác và sức công phá cao hơn, đồng thời mở rộng phạm vi mục tiêu.

Hiện, Iran sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, trong đó có các dòng Khorramshahr, Shahab, Imad và Sejjil. Một số hệ thống được nâng cấp về khả năng dẫn đường và điều khiển.

Đầu tháng này, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cũng tuyên bố Tehran đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay Mỹ trong vòng 48 giờ trước đó, nhằm cảnh báo về khả năng dễ bị tổn thương của hoạt động phong tỏa trên biển.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức cấp cao Iran ngày 22/9 cho biết, Tehran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran. Quan chức này cho biết Iran cũng sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao thông qua trung gian.