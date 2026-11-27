Bản đồ mô phỏng đường bay của tiêm kích F-16 Mỹ gần eo biển Hormuz và khu vực bị hệ thống phòng không Iran bắn cảnh cáo. Ảnh: Tasnim

Theo truyền thông Iran, trong tuyên bố đưa ra ngày 27/11, Lực lượng Hàng không Vũ trụ của IRGC cho biết, tiêm kích của quân đội Mỹ đã tiếp cận không phận Iran gần khu vực phía Đông Nam đảo Hengam trong khi thực hiện nhiệm vụ hộ tống và yểm trợ trên không cho các tàu thuyền.

Theo tuyên bố, máy bay này đã bị một hệ thống phòng không mới và tiên tiến do Lực lượng Hàng không Vũ trụ của IRGC vận hành bắn cảnh cáo. Sau khi thực hiện động tác cơ động gấp, chiếc F-16 buộc phải đổi hướng và rời xa không phận Iran.

IRGC cảnh báo mọi hành động tìm cách né tránh các quy định về kiểm soát và quản lý giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz đều không thể chấp nhận được. Lực lượng này nhấn mạnh những hành vi vi phạm tiếp diễn có thể khiến các bên vi phạm và lực lượng quân sự hỗ trợ họ phải chịu tổn thất nặng nề hơn.

Tuyên bố cũng cảnh báo các chỉ huy quân sự Mỹ rằng không phận Iran là lằn ranh đỏ đối với các lực lượng vũ trang nước này.

IRGC nhấn mạnh mọi hành vi xâm nhập hoặc tiếp tục vi phạm không phận Iran của các tiêm kích Mỹ sẽ vấp phải phản ứng phòng không kiên quyết, đồng thời cảnh báo những máy bay này có thể phải chịu chung số phận với tiêm kích F-15 và các thiết bị bay không người lái của Mỹ từng bị tấn công.

Trong khi đó, trả lời hãng thông tấn Tasnim, Đô đốc Iran Habibollah Sayyari cho biết, hai năm xung đột vừa qua đã giúp Iran nhận thức rõ rằng việc tăng cường năng lực phòng không là ưu tiên hàng đầu. Theo ông Sayyari, Iran đã phát triển các hệ thống phòng không mới và những hệ thống này đã được sử dụng để gây ra thiệt hại nặng nề cho đối phương. Ông cảnh báo: “Trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công, Mỹ sẽ chứng kiến hiệu quả và năng lực của các hệ thống này”.

Theo hãng tin Mehr của Iran, từ khi xung đột bùng phát trong năm nay, nước này đã bắn hạ 78 UAV của Mỹ.

Trong khi đó, các thông tin do tờ The Washington Post đăng hồi tháng 8 cho biết Mỹ đã mất ít nhất 45 thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper trong cuộc chiến. Mỗi chiếc có chi phí sản xuất lên tới 50 triệu USD.