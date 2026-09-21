Ireland phạt Google 403 triệu Euro vì xử lý dữ liệu vị trí người dùng

Khoản phạt được DPC công bố ngày 21/9, liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu vị trí của Google và cách công ty cung cấp thông tin cho người dùng về hoạt động này.

Ireland phạt Google 403 triệu Euro sau cuộc điều tra về cách công ty thu thập và xử lý dữ liệu vị trí của người dùng. Ảnh: Unsplash

DPC mở cuộc điều tra đối với Google Ireland vào tháng 2/2020 sau khi nhận được nhiều khiếu nại từ các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại Liên minh châu Âu.

Cơ quan này khi đó tập trung vào hai vấn đề chính là cơ sở pháp lý mà Google sử dụng để xử lý dữ liệu vị trí của người dùng và mức độ minh bạch của công ty trong việc giải thích hoạt động xử lý dữ liệu đó.

Dữ liệu vị trí có thể cho phép dịch vụ công nghệ xác định hoặc suy ra nơi người dùng sinh sống, làm việc, di chuyển hoặc thường xuyên lui tới. Với các nền tảng có lượng người dùng lớn, việc thu thập và sử dụng loại dữ liệu này là một vấn đề quan trọng trong quản lý quyền riêng tư.

Khoản phạt liên quan dữ liệu vị trí được đưa ra chỉ vài tháng sau một quyết định lớn khác của Liên minh châu Âu (EU) đối với Google.

Tháng 7/2026, Ủy ban châu Âu phạt Google tổng cộng 890 triệu Euro theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Trong đó, 460 triệu Euro liên quan cách Google ưu tiên dịch vụ của mình trong kết quả tìm kiếm và 430 triệu Euro liên quan các hạn chế đối với nhà phát triển ứng dụng trên Google Play.