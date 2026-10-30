Ireland: Điều tra vụ người phụ nữ Romania tử vong tại nhà riêng

Một phụ nữ 48 tuổi được xác định là Loredana Morosanu đã tử vong tại nhà riêng ở khu Melville Terrace, Finglas, thuộc thủ đô Dublin của Ireland, vào rạng sáng 26/10. Người đàn ông sống cùng ba như vợ chồng - ông Daniel Simion Toader, 47 tuổi đã bị bắt và truy tố tội giết người.

Theo đài truyền hình Ireland RTÉ và báo The Irish Times, lực lượng khẩn cấp được gọi đến căn nhà vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 26/10. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện bà Morosanu trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Nhân viên y tế xác nhận nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Hiện trường tại Melville Terrace, Finglas, Dublin, đã được bảo quản để Cục Kỹ thuật Garda tiến hành điều tra pháp y. Ảnh: Collins/Irishtimes

Hiện trường tại Melville Terrace, Finglas, Dublin, đã được bảo quản để Cục Kỹ thuật Garda tiến hành điều tra pháp y. Ảnh: Collins

Bà Morosanu là người Romania, quê ở thành phố Botoșani và đã sinh sống làm việc tại Ireland đã lâu. Nạn nhân làm việc tại một hiệu thuốc ở Dublin. Bà được cho là mới chuyển đến căn nhà tại Melville Terrace trong thời gian gần đây.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ. Đội kỹ thuật pháp y tiến hành kiểm tra căn nhà, trong khi các điều tra viên thu thập hình ảnh từ camera an ninh và tìm kiếm những vật chứng có thể liên quan đến vụ án.

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi bị bắt vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày tại một địa điểm khác trong khu vực Finglas. Cảnh sát cho biết họ tin rằng nạn nhân đã tử vong do hành vi bạo lực. Theo báo The Irish Times, các điều tra viên cũng xem xét khả năng người phụ nữ từng phải chịu bạo lực trong những tháng trước đó.

Cảnh sát bên ngoài khu Melville Terrace ở Finglas ngày phát hiện vụ án. Ảnh: Damien Eagers//Irishtimes

Nghi phạm bị tạm giam chờ xét xử

Ngày 27/10, Daniel Simion Toader xuất hiện tại một phiên xử đặc biệt của Tòa án Quận Dublin sau khi bị truy tố tội giết người liên quan đến cái chết của bà Morosanu. Nghi phạm là công dân Romania, có địa chỉ tại cùng khu vực với nạn nhân.

Tại phiên tòa ngắn, công tố viên cho biết Toader không đưa ra phản hồi khi được thông báo về cáo buộc. Nghi phạm được hỗ trợ bởi phiên dịch viên tiếng Romania. Thẩm phán quyết định tạm giam ông để chờ phiên làm việc tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Việc bị truy tố không đồng nghĩa nghi phạm đã bị kết tội. Cơ quan chức năng Ireland vẫn phải tiếp tục điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan trước khi vụ án được giải quyết theo quy định pháp luật.

Cảnh sát cũng kêu gọi những người có mặt tại khu vực Melville Terrace trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 5 giờ sáng ngày 26/10, hoặc có hình ảnh camera hành trình và camera an ninh liên quan, cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra.

Trong khi vụ việc tiếp tục được làm rõ, cái chết của bà Morosanu đã gây bàng hoàng cho cộng đồng địa phương. Người dân tại Finglas đã tổ chức một buổi tưởng niệm với nến và phút mặc niệm để bày tỏ sự tiếc thương đối với người phụ nữ xấu số.