Ireland đề xuất thành lập cơ quan nghiên cứu khả năng thống nhất với Bắc Ireland

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 30/10, Thủ tướng Ireland Micheál Martin cho biết cơ quan mới sẽ đánh giá các mô hình và thách thức liên quan đến những kịch bản khác nhau về tương lai của Bắc Ireland. Các phương án được xem xét bao gồm việc vùng lãnh thổ này tiếp tục thuộc Vương quốc Anh hoặc trở thành một phần của Ireland.

Thủ tướng Ireland Micheal Martin. Ảnh: X/MichealMartinTD

Đề xuất được ông Martin đưa ra sau bài phát biểu hồi đầu tuần, trong đó ông kêu gọi một cách tiếp cận mới đối với vấn đề tương lai hiến pháp của Ireland. Theo nhà lãnh đạo, cần xây dựng một nền tảng kiến thức độc lập và khách quan để các bên có thể thảo luận vấn đề một cách đáng tin cậy.

Ông Martin cho rằng những lời kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý về thống nhất Ireland kể từ sau khi Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) thường mang tính đảng phái và thiên về vận động chính trị.

Thủ tướng Ireland cảnh báo việc coi thống nhất Ireland là kết quả tất yếu, dễ dàng đạt được hoặc chỉ còn là vấn đề thời điểm có thể bỏ qua những quan điểm khác biệt trong xã hội.

Ông nhấn mạnh cần có một tiến trình thực chất, lắng nghe tiếng nói của tất cả các cộng đồng thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu thống nhất của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ireland.

Các cuộc thăm dò dư luận hiện vẫn cho thấy đa số người dân Bắc Ireland muốn tiếp tục là một phần của Vương quốc Anh. Dù vậy, khoảng cách ủng hộ phương án này đã thu hẹp kể từ cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.

Đề xuất thành lập cơ quan nghiên cứu của ông Martin dự kiến được trình lên nội các trước cuối năm 2026. Đây là bước đi mới nhất của các đảng cầm quyền tại Ireland nhằm đánh giá những điều kiện và thách thức nếu hai vùng lãnh thổ thống nhất trong tương lai.