Ireland đề xuất cắt 141 tỷ Euro ngân sách dài hạn của EU

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Âu và quốc phòng Ireland Thomas Byrne trình bày đề xuất cắt giảm 141 tỷ Euro ngân sách dài hạn của EU giai đoạn 2028-2034. (Nguồn: Euronews)

Theo kế hoạch, ngân sách dành cho nông nghiệp và phát triển khu vực sẽ giảm khoảng 3% so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC), trong khi chi cho năng lực cạnh tranh kinh tế giảm 13%. Viện trợ quốc tế dự kiến chịu mức cắt giảm lớn nhất, lên tới 17%.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên chia rẽ về quy mô ngân sách. Đức cùng một số nước Bắc Âu muốn cắt giảm chi tiêu, cho rằng, quy mô ngân sách dự kiến vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn 2021-2027.

Theo nhóm này, mức chi như vậy sẽ gây thêm áp lực cho các nước thành viên trong bối cảnh họ đang phải kiểm soát chi tiêu công.

Ngược lại, Pháp và 17 quốc gia khác khẳng định, EU cần đủ nguồn lực để hỗ trợ nông nghiệp, phát triển khu vực và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trước các đối thủ từ Mỹ và Trung Quốc.

Để tăng nguồn thu mà không làm tăng mức đóng góp trực tiếp của các nước thành viên, Ireland cũng đề xuất huy động thêm 55 tỷ Euro mỗi năm từ các nguồn như thuế hải quan, đấu giá hạn ngạch phát thải CO2 và các khoản thu liên quan rác thải điện tử cùng doanh nghiệp lớn.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến thảo luận đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ, ngày 15-16/10.

Tuy nhiên, ngân sách dài hạn của EU cần được cả 27 nước thành viên nhất trí thông qua. Trong khi đó, một số nghị sĩ Nghị viện châu Âu nhận định, mức cắt giảm mà Ireland đề xuất là quá sâu.

Qua đó, giới quan sát cũng đánh giá, khả năng đạt đồng thuận trước cuối năm vẫn là thách thức đối với khối.

(theo Euronews)