​Ireland: Đe dọa đánh bom nhằm vào giới truyền thông

Truyền thông nước này sau đó cho biết các lời đe dọa này sau đó đã được xác định là tin giả.

Theo nhân viên đài RTE, cơ quan truyền thông này đã nhận được một lời đe dọa qua email vào khoảng lúc 9h theo giờ địa phương (tức 16h cùng ngày theo giờ Việt Nam), với nội dung một quả bom sẽ phát nổ trong vòng 45 phút.

Người dẫn chương trình tin tức buổi sáng trên đài RTE Radio One cho biết email này được cho là xuất phát từ cùng nhóm đối tượng đứng sau các lời đe dọa đánh bom giả nhắm vào các hãng hàng không, vốn đã gây gián đoạn hàng chục chuyến bay chở khách trên khắp châu Âu vào ngày 5/11.

Đến khoảng 10h, nhiều hãng truyền thông đã nối lại phát sóng sau khi nhân viên được phép quay trở lại tòa nhà ở trung tâm thủ đô Dublin này. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn đang bị đóng cửa khi cảnh sát tiến hành kiểm tra. Một số cơ sở khác của các hãng truyền thông cũng phải sơ tán.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với RTE ngay sau khi các chương trình phát sóng được nối lại, Thủ tướng Ireland Micheal Martin bày tỏ lo ngại về những hành động đe dọa gây gián đoạn và làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội. Ông cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và nghiêm túc xem xét vấn đề này.

Trước đó, ngày 5/11, một thư điện tử đe dọa đánh bom bằng tiếng Italy đã được gửi tới sân bay Fiumicino ở thủ đô Rome. Nội dung thư tuyên bố đã cài bom trên các chuyến bay từ Helsinki (Phần Lan) và Dublin (Ireland) tới Italy, khiến hơn 10 chuyến bay phải chuyển hướng hoặc được hộ tống để hạ cánh an toàn. Trước đó 2 ngày, một loạt chuyến bay cũng nhận được lời đe dọa đánh bom giả gây gián đoạn hàng không khu vực.