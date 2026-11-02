Iraq và Saudi Arabia tính khôi phục đường ống dầu bị khóa van từ năm 1990

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Nếu được triển khai, dự án sẽ giúp Baghdad đa dạng hóa tuyến vận chuyển dầu và giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Theo thông tin từ IraqiNews.com ngày 1-11, Saudi Arabia đã bước đầu thông qua kế hoạch khôi phục tuyến đường ống nối các mỏ dầu ở tỉnh Basra, miền Nam Iraq, với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia.

Đường ống được xây dựng với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2,6 tỷ USD. Tuyến vận chuyển bị khóa van vào tháng 8-1990, sau khi Chiến tranh vùng Vịnh bùng phát, và ngừng hoạt động hơn 3 thập kỷ dù Iraq nhiều lần tìm cách khôi phục.

Tuy nhiên, dự án đang đối mặt thách thức về chi phí. Phía Saudi Arabia cho rằng việc khôi phục đường ống có thể tốn kém gần tương đương xây dựng một tuyến mới. Theo phương án được đề cập, Iraq sẽ phải chịu một phần chi phí xây dựng phần công trình trên lãnh thổ nước này.

Nếu được khôi phục, tuyến đường ống sẽ mở thêm hành lang đưa dầu Iraq ra Biển Đỏ, giúp nước này linh hoạt hơn trong điều phối xuất khẩu và giảm rủi ro khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Ngoài lợi ích về năng lượng, dự án còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế giữa Baghdad và Riyadh trong lĩnh vực dầu khí và hạ tầng vận tải. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn phụ thuộc vào phương án kỹ thuật, chi phí và các thỏa thuận cụ thể giữa hai nước.