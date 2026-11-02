Iraq và Saudi Arabia nhất trí khôi phục đường ống xuất khẩu dầu chung

Đường ống dài 1.568km, được xây dựng để vận chuyển dầu từ mỏ Zubair, tỉnh Basra (Iraq), đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia. Đây từng là một trong những tuyến đường ống dẫn dầu dài nhất khu vực.

Tuyến đường ống này bị khóa van hồi tháng 8-1990 và ngừng hoạt động suốt hơn 3 thập kỷ, bất chấp nhiều nỗ lực khôi phục từ phía Iraq. Dự án ban đầu có tổng vốn đầu tư hơn 2,6 tỷ USD, với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, bao gồm các bể chứa dầu và cảng bốc dỡ.

Một nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia.

Tuy nhiên, phía Saudi Arabia cho rằng, chi phí khôi phục đường ống có thể gần tương đương với việc xây dựng một tuyến đường sắt mới. Theo đó, Iraq sẽ phải chịu một phần chi phí xây dựng đoạn đường sắt nằm trên lãnh thổ nước này.

Việc đạt được thỏa thuận với Saudi Arabia được xem là một trong những hướng đi quan trọng để Iraq khôi phục tuyến đường ống lịch sử, qua đó đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu dầu mỏ. Nếu được khôi phục, đường ống sẽ tạo thêm một hành lang vận chuyển dầu từ Iraq ra Biển Đỏ, giúp Baghdad giảm phụ thuộc vào Eo biển Hormuz và chủ động hơn trong công tác điều tiết hoạt động xuất khẩu.

Bên cạnh những lợi ích về năng lượng, dự án còn có thể góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Iraq và Saudi Arabia, mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, nhất là khi nhu cầu về các tuyến vận chuyển và xuất khẩu dầu mỏ an toàn và ổn định ngày càng gia tăng.