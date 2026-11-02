Iraq và Saudi Arabia khôi phục đường ống xuất khẩu dầu chung

Đường ống dài 1.568km được xây dựng để vận chuyển dầu từ mỏ Zubair, tỉnh Basra (Iraq), đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia. Đây từng là một trong những tuyến đường ống dẫn dầu dài nhất khu vực.

Sau Chiến tranh vùng Vịnh, tuyến đường ống này bị khóa van hồi tháng 8/1990 và ngừng hoạt động suốt hơn 3 thập kỷ, bất chấp nhiều nỗ lực khôi phục từ phía Iraq. Dự án ban đầu có tổng vốn đầu tư hơn 2,6 tỷ USD, với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, bao gồm các bể chứa dầu và cảng bốc dỡ.

Việc đạt được thỏa thuận với Saudi Arabia được xem là một trong những hướng đi quan trọng để Iraq khôi phục tuyến đường ống lịch sử, qua đó đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu dầu mỏ. Nếu được khôi phục, đường ống sẽ tạo thêm một hành lang vận chuyển dầu từ Iraq ra Biển Đỏ, giúp Baghdad giảm phụ thuộc vào Eo biển Hormuz và chủ động hơn trong công tác điều tiết hoạt động xuất khẩu.