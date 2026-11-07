Iraq, UAE triệt phá đường dây buôn bán ma túy quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Nội vụ Iraq phối hợp với các cơ quan chức năng Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đã triệt phá một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 20 nghi phạm thuộc nhiều quốc tịch khác nhau và thu giữ lượng lớn chất ma túy.

Theo trang tin IraqiNews, trong chiến dịch chung này, cơ quan chức năng hai nước đã thu giữ 200.000 viên ma túy tổng hợp Captagon cùng hơn 30 kg chất ma túy các loại, bao gồm cocaine, ma túy đá, cần sa, nhựa cần sa và các chất tổng hợp được gọi là spice. Chiến dịch có sự tham gia của Tổng cục Phòng chống ma túy và các chất hướng thần Iraq, Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia UAE (NDEA) và Cảnh sát Ras Al Khaimah, cùng sự phối hợp về mặt tư pháp của Viện Công tố UAE.

Cảnh sát UAE cho biết đường dây trên đang tìm cách vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới tại tiểu vương quốc Ras Al Khaimah, sau đó phân phối tới nhiều địa phương trên lãnh thổ UAE. Các đối tượng bị bắt giữ mang quốc tịch của một số nước Vùng Vịnh, Arập, châu Phi và châu Á. Thông qua trao đổi thông tin tình báo và phối hợp điều tra, lực lượng chức năng hai nước đã xác định được đường dây, ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Chiến dịch nêu trên được đánh giá là kết quả của việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Iraq và UAE trong đấu tranh chống buôn bán ma túy xuyên quốc gia và tội phạm có tổ chức.