Iraq tìm cách dự trữ dầu ở nước ngoài, giảm phụ thuộc Eo biển Hormuz

Nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq đang nghiên cứu các phương án dự trữ dầu thô tại Oman, Ai Cập và Singapore, trong nỗ lực xây dựng mạng lưới hậu cần ở nước ngoài và giảm sự phụ thuộc vào Eo biển Hormuz - tuyến đường hiện đảm nhiệm phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu của nước này.

Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq Salim al-Rikabi cho biết Chính phủ đang xem xét một số đề xuất tham gia các dự án lọc dầu và lưu trữ dầu thô ở nước ngoài để lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh những gián đoạn hàng hải tại Eo biển Hormuz kể từ khi xung đột khu vực bùng phát cuối tháng 2/2026 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng đưa dầu từ các cảng phía Nam Iraq ra thị trường quốc tế.

Trong số các phương án đang được xem xét, Oman là hướng đi đã có những bước chuẩn bị cụ thể. Tháng 9/2025, Công ty Tiếp thị Dầu mỏ Nhà nước Iraq (SOMO) ký hai thỏa thuận với tập đoàn năng lượng OQ của Oman và Công ty Kho cảng Dầu Oman (OTTCO).

Một thỏa thuận hướng tới xây dựng dự án tích hợp lưu trữ dầu thô Iraq tại Đặc khu kinh tế Duqm, trong khi thỏa thuận còn lại tạo điều kiện để OQ tham gia tiếp thị dầu Iraq trên thị trường quốc tế.

Đối với phương án Ai Cập, ông al-Rikabi cho biết Iraq trước hết cần hoàn thành tuyến đường ống Basra-Haditha. Từ đây, mạng lưới dự kiến có thể được kéo dài tới cảng Aqaba của Jordan và tiếp tục tới thành phố Arish ở phía Đông Bắc bán đảo Sinai của Ai Cập.

Nếu được triển khai, tuyến này sẽ tạo cho Iraq một hành lang xuất khẩu dầu về phía Địa Trung Hải, không phải đi qua Eo biển Hormuz. Baghdad đồng thời đang nghiên cứu khả năng sử dụng các cơ sở lưu trữ tại Singapore nhằm mở rộng mạng lưới dự trữ dầu ở nước ngoài.

Sự cấp thiết của chiến lược này thể hiện rõ qua biến động xuất khẩu dầu của Iraq trong năm nay.

Sau khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2 và hoạt động vận tải qua Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Iraq giảm xuống khoảng 550.000 thùng/ngày trong tháng Ba, chỉ còn 132.000 thùng/ngày trong tháng Tư và 98.000 thùng/ngày vào tháng Năm.

Đến tháng Tám, xuất khẩu đã phục hồi lên khoảng 2,16 triệu thùng/ngày nhưng vẫn cho thấy mức độ dễ tổn thương của Iraq khi phụ thuộc lớn vào một tuyến hàng hải.

Việc tìm kiếm các kho dự trữ và tuyến vận chuyển tại Oman, Ai Cập và Singapore vì vậy không chỉ nhằm giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn nằm trong nỗ lực dài hạn của Baghdad nhằm phân tán rủi ro, đưa dầu tới gần các thị trường tiêu thụ và duy trì khả năng xuất khẩu khi các tuyến vận tải truyền thống tại vùng Vịnh bị gián đoạn./.