Iraq tăng xuất khẩu dầu qua Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh eo biển Hormuz

Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo trang tin IraqiNews ngày 4/11, Iraq đã bắt đầu sử dụng xe bồn vận chuyển dầu thô từ các mỏ ở Basra, miền Nam nước này, đến hệ thống đường ống phía Bắc. Hiện cảng Ceyhan tiếp nhận khoảng 200.000 thùng dầu Basra mỗi ngày, được vận chuyển bằng đường bộ đến các cơ sở tập kết tại khu vực người Kurd ở Iraq trước khi bơm qua đường ống sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động khai thác và vận chuyển dầu tại khu vực Vùng Vịnh. Trong những tuần đầu xung đột, sản lượng dầu từ các mỏ phía Nam Iraq giảm khoảng 70%, từ mức 4,3 triệu thùng/ngày xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, hoạt động khai thác đã dần phục hồi trong những tháng gần đây nhờ mở rộng các tuyến xuất khẩu thay thế.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Khudair cho biết xuất khẩu dầu của nước này trong tháng 10 đã phục hồi về mức trước chiến tranh, vượt 3,4 triệu thùng/ngày.

Iraq cũng đang xem xét khôi phục dự án đường ống dẫn dầu dài hạn tới bờ biển Syria bên Địa Trung Hải, qua đó tạo thêm tuyến xuất khẩu không phải đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Khudair, dự án này có thể cần từ 3 đến 4 năm để triển khai.