Iraq tăng cường an ninh trong nước trước nguy cơ IS trỗi dậy

Động thái này diễn ra sau khi lực lượng Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq hôm 30/9, theo thỏa thuận song phương giữa Baghdad và Washington, đồng thời nhiệm vụ của liên minh quốc tế chống IS cũng dần khép lại. Theo đó, lực lượng an ninh Iraq đã tiếp nhận vai trò chủ lực trong việc bảo đảm ổn định và an ninh quốc gia.

Trong khuôn khổ các chiến dịch chống khủng bố được tăng cường, Cơ quan Chống khủng bố Iraq (ICTS), lực lượng an ninh tinh nhuệ hàng đầu của nước này, hôm 5/11 thông báo đã bắt giữ thành công một nghi phạm IS cấp cao tại tỉnh Kirkuk. Khẳng định quyết tâm duy trì hoạt động chống khủng bố, ICTS cho biết sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích có trọng điểm, đồng thời truy quét các nhóm IS còn hoạt động trong khu vực.

Những biện pháp chủ động này nhằm củng cố an ninh khu vực, duy trì ổn định và bảo vệ người dân địa phương, trong bối cảnh Iraq đang từng bước định hình lại cục diện an ninh sau khi liên minh quốc tế chống IS kết thúc nhiệm vụ, với sự hợp tác của các đối tác trong khu vực, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hoan nghênh những nỗ lực tăng cường an ninh biên giới của Iraq. Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh việc Iraq tăng cường lực lượng tại các đồn biên phòng và chốt quan sát, đồng thời khẳng định hợp tác an ninh song phương giữa hai nước vẫn được duy trì chặt chẽ. Động thái này có ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh Ankara có những lợi ích chiến lược lâu dài tại Iraq, đặc biệt ở các địa bàn như Kirkuk và Tal Afar.

Hợp tác an ninh Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ cũng diễn ra song song với các nỗ lực ngoại giao rộng hơn nhằm duy trì ổn định khu vực. Mỹ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh tại Iraq và Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hỗ trợ các sáng kiến bảo đảm an ninh của Baghdad. Ông Tom Barrack, hiện giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Đặc phái viên Mỹ về Syria và Iraq, cũng là một nhân tố trong các nỗ lực phối hợp ngoại giao này.

Sau khi liên minh quốc tế chống IS kết thúc nhiệm vụ tại Iraq, khả năng tự bảo đảm an ninh của Baghdad sẽ là yếu tố quan trọng đối với sự ổn định của nước này. Trong bối cảnh IS vẫn tiềm ẩn nguy cơ trỗi dậy, sự phối hợp giữa Iraq với các nước láng giềng và đối tác quốc tế tiếp tục giữ vai trò đáng kể.