Iraq phát hiện di tích khảo cổ 1.200 năm tuổi

Giới chức Iraq vừa công bố phát hiện một khu di tích khảo cổ có niên đại khoảng 1.200 năm tại tỉnh Babil, miền Trung nước này. Di tích này được cho là có từ thời Abbasid, giai đoạn phát triển rực rỡ về văn hóa, khoa học và kiến trúc trong lịch sử thế giới Hồi giáo.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 19/10, truyền thông Iraq đưa tin khu di tích này được phát hiện tại huyện al-Qasim, phía Nam tỉnh Babil. Thống đốc tỉnh Babil, ông Ali al-Jamali đã trực tiếp đến khảo sát hiện trường nhằm đánh giá đặc điểm kiến trúc, xác định giá trị lịch sử và triển khai các biện pháp bảo vệ di tích theo quy định của pháp luật Iraq về bảo tồn di sản.

Giới chức địa phương nhận định phát hiện mới có thể cung cấp thêm những tư liệu quan trọng về đời sống cư dân và sự phát triển của khu vực trên cách đây nhiều thế kỷ.

Các cuộc khảo sát và khai quật chuyên sâu dự kiến sẽ được tiến hành nhằm làm rõ quy mô, cấu trúc và chức năng của khu di tích. Ngoài ra, chính quyền tỉnh Babil cũng đang xem xét các phương án bảo tồn và phát triển địa điểm này thành điểm tham quan du lịch, qua đó góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.

Phát hiện trên nối tiếp hàng loạt kết quả khảo cổ đáng chú ý tại Iraq thời gian gần đây. Trong năm 2025, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu tích của một thành phố cổ khoảng 1.200 năm tuổi tại tỉnh Basra, đồng thời tìm thấy hàng trăm hiện vật thuộc thời kỳ Hồi giáo và Hy Lạp hóa tại khu di tích Borsippa sau những trận mưa lớn làm lộ ra các lớp đất chứa hiện vật.

Thời kỳ Abbasid, bắt đầu từ giữa thế kỷ VIII, đánh dấu giai đoạn Iraq trở thành một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học quan trọng của thế giới Hồi giáo. Việc phát hiện thêm các di tích từ thời kỳ này được kỳ vọng góp phần làm sáng tỏ mạng lưới đô thị, hoạt động kinh tế và đời sống xã hội tại khu vực Lưỡng Hà cổ đại.

Trong khi đó, tại Syria, một nhóm các nhà khảo cổ Syria và Italy vừa phát hiện các dấu tích kiến trúc có niên đại khoảng 4.000 năm tại khu di chỉ Tell al-Samhana thuộc tỉnh Latakia, phía Tây Bắc nước này. Phát hiện này góp phần làm sáng tỏ đời sống cư dân cổ đại cũng như các hoạt động kinh tế và thương mại tại vùng duyên hải Syria thời kỳ Đồ đồng.

Theo hãng thông tấn SANA của Syria, các dấu tích trên được phát hiện trong quá trình khai quật tại làng al-Bassa, có niên đại từ thời kỳ Đồ đồng giữa đến Đồ đồng muộn. Ông Lorenzo d’Alfonso, trưởng nhóm khảo cổ Italy, cho biết công tác khai quật đang đạt kết quả tích cực dù mưa lớn khiến tiến độ chậm hơn những năm trước.

Các nhà khảo cổ đã xác định được nhiều khu vực chứa dấu tích kiến trúc cổ và đang tiếp tục tìm kiếm nền nhà cùng các công trình hoàn chỉnh để làm rõ đặc điểm của ngôi làng cũng như các giai đoạn phát triển của khu định cư.

Thông qua phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ kết hợp phân tích các hiện vật như tượng nhỏ, đồ gốm và công cụ bằng đá, nhóm nghiên cứu đã xác định tương đối chính xác niên đại của các lớp khảo cổ. Đến nay, hoạt động khai quật đã phát hiện 3 tầng văn hóa, lần lượt thuộc thời kỳ Byzantine, Đồ đồng muộn và Đồ đồng giữa.

Ông Mohammad Radwan, trưởng nhóm khảo cổ Syria thuộc Cơ quan Cổ vật Latakia, cho hay Tell al-Samhana từng là một khu định cư nhỏ thuộc vương quốc Ugarit cổ đại, nằm bên sông al-Kabir al-Shamali, cách cửa sông khoảng 800 m.

Khu vực này thuộc vùng đồng bằng nông nghiệp rộng lớn, từng cung cấp nhiều sản phẩm quan trọng cho vương quốc Ugarit, đặc biệt là lúa mỳ và ô liu. Những phát hiện mới được kỳ vọng giúp làm rõ hệ thống định cư, hoạt động sản xuất và trao đổi thương mại giữa các cộng đồng cổ đại dọc theo bờ biển Syria./.