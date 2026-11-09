Iraq, Mỹ thống nhất về xuất khẩu dầu qua Hormuz, giá dầu giảm

Hình ảnh eo biển Hormuz nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết Baghdad và Washington đã đạt được những thỏa thuận cho phép tàu chở dầu Iraq đi qua Eo biển Hormuz.

Ông ước tính cuộc chiến với Iran và tình trạng gián đoạn xuất khẩu dầu đã khiến Iraq thiệt hại khoảng 60 tỷ USD.

Xuất khẩu dầu của Iraq phục hồi trong tháng 10, đạt khoảng 3,5 triệu thùng/ngày, tăng so với mức 2,65 triệu thùng/ngày của tháng 9. Việc bảo đảm tuyến vận chuyển qua Hormuz có ý nghĩa quan trọng đối với Baghdad trong bối cảnh hoạt động hàng hải tại khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng xuất hiện khi ông Trump nói với CNN ngày 8-11 rằng khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran là rất thấp nếu đàm phán chấm dứt xung đột đạt tiến triển.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Washington đã xác định các mục tiêu hạ tầng có thể bị đánh phá nếu chiến dịch quân sự được nối lại, trong đó có 38 cây cầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các nỗ lực ngoại giao chưa đạt nhiều kết quả do những yêu cầu của Iran bị Washington đánh giá là khó chấp nhận.

Tehran trước đó đã chuyển đề xuất về vấn đề hạt nhân tới Mỹ thông qua Qatar, kèm 7 yêu cầu, trong đó có nới lỏng trừng phạt, tiếp cận tài sản bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Qatar khẳng định hai bên vẫn tiếp tục tìm kiếm thỏa thuận.

Trong khi đó, tình hình hàng hải tại Eo biển Hormuz tiếp tục phức tạp. Mỹ cho biết đã bắn vào đuôi một tàu thương mại tại vịnh Oman, khiến con tàu mất khả năng hoạt động khi tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa. Iran thông báo hai tàu chở dầu bốc cháy sau khi va phải thủy lôi; một tàu thứ ba cũng được cho là phát nổ. Reuters chưa thể xác minh các thông tin này.

Trước những tín hiệu ngoại giao, giá dầu Brent trong phiên giao dịch ngày 9-11 giảm 64 cent, tương đương 0,64%, xuống 97,67 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 35 cent, tương đương 0,4%, còn 90,51 USD/thùng. Có thời điểm, giá Brent giảm hơn 1 USD/thùng.

Dù vậy, nguy cơ gián đoạn vận tải qua Hormuz vẫn hiện hữu. Đây là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh, nên các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền có thể tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung và giá dầu thế giới.