Iraq lên kế hoạch mua các tàu chở dầu cỡ lớn để thúc đẩy xuất khẩu

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang tin IraqiNews.com ngày 5/10, Bộ Dầu mỏ Iraq đã công bố kế hoạch đảm bảo nguồn vốn để mua các tàu chở dầu mới - một động thái nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu và tối đa hóa doanh thu.

Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng ở eo biển Hormuz và gián đoạn vận chuyển hàng hóa ở Vịnh Ba Tư.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Khudair xác nhận rằng cơ quan này đang phối hợp với chính phủ để đảm bảo nguồn vốn cần thiết nhằm mua tàu chở dầu cho Công ty Vận tải Dầu khí Iraq (IOTC), cho phép công ty này thực hiện các hoạt động vận chuyển dầu thô.

Ông Khudair lưu ý rằng việc sở hữu các tàu chở dầu như vậy sẽ thúc đẩy xuất khẩu, đảm bảo tính khả thi về kinh tế và tối đa hóa lợi nhuận tài chính.

Trước đây, IOTC từng sở hữu 23 tàu chở dầu, nhưng đội tàu của họ đã giảm dần trong vài thập kỷ qua do chiến tranh, lệnh trừng phạt và việc tạm dừng các nỗ lực hiện đại hóa.

Đội tàu chở dầu hiện tại của Iraq chỉ giới hạn ở 6 tàu chở dầu cỡ nhỏ, chủ yếu được sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ, và thiếu các siêu tàu chở dầu thô.

Bộ Dầu mỏ đang tìm cách mua các tàu chở dầu hiện đại có sức chứa hai triệu thùng để tăng cường khả năng vận tải biển của Iraq và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển một phần lượng dầu mỏ của nước này.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã đặt ra câu hỏi về tính khả thi kinh tế, chi phí và thời gian thực hiện dự án, cũng như khả năng thực sự của nó trong việc bảo vệ hàng xuất khẩu của Iraq trong thời kỳ khủng hoảng./.