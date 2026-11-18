Công nhân làm việc tại giếng dầu Ahdab ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Iraq (INA) ngày 17/11 đưa tin, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Bassem Khudair cho biết dầu thô sẽ được bơm qua đường ống Kirkuk-Ceyhan dài 960km với tốc độ ban đầu là 120.000 thùng mỗi ngày.

Theo ông Khudair, công suất sẽ được tăng dần để đạt mức 500.000 thùng/ngày sau khi hoàn thành thành công công tác bảo trì, phục hồi, kiểm tra kỹ thuật và vận hành, đồng thời nêu rõ: “Thành tựu này thể hiện một bước tiến chiến lược quan trọng trong việc tăng cường năng lực xuất khẩu của Iraq và đa dạng hóa các kênh xuất khẩu dầu thô”.

Ông Khudair cũng cho biết thêm, điều này sẽ giúp "tạo ra thêm nguồn thu tài chính cho nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là vì việc xuất khẩu qua cửa ngõ phía Bắc cho phép tiếp thị dầu thô mà không cần giảm giá".

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran nổ ra vào tháng 2 năm nay, Iraq đã phải đối mặt với một trong những tình hình kinh tế và an ninh nghiêm trọng nhất. Hơn 90% ngân sách của Iraq được tài trợ bằng USD từ xuất khẩu dầu mỏ, hầu hết trong số đó phải đi qua eo biển Hormuz.

Xung đột khu vực đã dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng nguồn cung dầu của Iraq. Xuất khẩu giảm từ 3,36 triệu thùng/ngày trong tháng 2 xuống còn 131.000 thùng/ngày trong tháng 4. Kết quả là doanh thu dầu mỏ hàng tháng giảm mạnh, vốn trước đó dao động quanh mức 7 tỷ USD.

Baghdad cũng đã thông báo khởi công xây dựng đường ống dẫn dầu mới nối Basra với Haditha với công suất 2,5 triệu thùng/ngày, trong nỗ lực tìm kiếm các tuyến đường mới để xuất khẩu dầu thô.

Tuy nhiên, đường ống dẫn dầu Kirkuk-Ceyhan vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Vào tháng 8 vừa qua, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận kéo dài một năm để tiếp tục vận chuyển dầu thô với công suất xuất khẩu là 750.000 thùng/ngày.

Iraq cũng đang nỗ lực thúc đẩy vị thế của mình. Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9 ở New York, Thủ tướng Ali Al Zaidi đã kêu gọi thế giới đầu tư vào Iraq khi ông trình bày các kế hoạch kinh tế và chống tham nhũng của mình.

Tháng trước, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho biết tổ chức này đang thúc đẩy các cuộc thảo luận với Iraq, cũng như Liban, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương ở Trung Đông và Bắc Phi.