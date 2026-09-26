Iraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu

Quang cảnh nhà máy sản xuất dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 81 ở New York, ông Al-Zaidi cho biết Iraq đặt mục tiêu khai thác tiềm năng năng lượng của mình theo cách hỗ trợ an ninh và ổn định bền vững ở cả cấp độ khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về những gián đoạn ảnh hưởng đến vận tải và hàng hải, cũng như vai trò của chúng trong việc đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao.

Để hạn chế những rủi ro và hậu quả của chúng, Thủ tướng Al-Zaidi cho biết Iraq đang nỗ lực đa dạng hóa các kênh xuất khẩu dầu mỏ và phát triển các tuyến đường năng lượng kết nối nước này với Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Syria, từ đó tiếp cận được thị trường toàn cầu. Ông cho biết các biện pháp này nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và đa dạng hóa các tuyến cung cấp. Ông Al-Zaidi mô tả việc đa dạng hóa kinh tế dựa trên các mối quan hệ đối tác tin cậy là mục tiêu chiến lược trọng tâm trong chính sách kinh tế của Chính phủ Iraq.

Ông cũng nhấn mạnh dự án Con đường Phát triển của Iraq (Development Road project) là một tầm nhìn toàn diện về hội nhập và ổn định khu vực, cho rằng nó sẽ đóng vai trò là hành lang chiến lược cho thương mại, đầu tư, công nghiệp và năng lượng.

Dự án này được thiết kế để kết nối cảng Grand Faw ở miền Nam Iraq với Thổ Nhĩ Kỳ và xa hơn nữa đến châu Âu.

Theo ông Al-Zaidi, Baghdad muốn dự án này mở cửa cho sự tham gia của tất cả các nước láng giềng và thân thiện, lập luận rằng lợi ích kinh tế chung có thể giúp tạo ra sự thịnh vượng. Ông cũng lưu ý thêm rằng với việc kết thúc sứ mệnh của liên minh quốc tế tại Iraq, Baghdad đang chuyển hướng mối quan hệ với các đối tác chiến lược từ hợp tác quân sự sang hợp tác kinh tế và phát triển nhằm phục vụ lợi ích chung.

Về an ninh nội địa, Thủ tướng Al-Zaidi cho biết nhà nước sẽ tiếp tục giữ quyền quyết định duy nhất đối với các vấn đề chiến tranh và hòa bình, và vũ khí cũng như các công cụ quân sự phải nằm trong tay các thể chế hiến pháp.