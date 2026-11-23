Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN phát

Iraq đang chào bán dầu thô giao trong tháng 12 với mức chiết khấu lên tới 33 USD/thùng nhằm duy trì xuất khẩu trong bối cảnh vận tải gặp khó khăn, đồng thời thúc đẩy kế hoạch nâng sản lượng lên 10 triệu thùng/ngày vào năm 2032.

Theo trang tin IraqiNews ngày 22/11, Tổ chức Tiếp thị dầu mỏ nhà nước Iraq (SOMO) đưa ra mức chiết khấu 29,20 USD/thùng đối với dầu Basra Medium và 33 USD/thùng đối với Basra Heavy. Bên mua có thể lựa chọn khối lượng muốn mua. Nguồn tin không nêu rõ giá tham chiếu dùng để tính các mức chiết khấu này.

So với các lô hàng tháng 10, mức chiết khấu đã thu hẹp lần lượt 5,30 USD/thùng và 4 USD/thùng. Chính sách giá được đưa ra khi hoạt động xuất khẩu từ các cảng phía Nam Iraq tiếp tục chịu sức ép bởi chi phí vận tải, bảo hiểm tăng và rủi ro đối với tàu dầu đi qua eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi yêu cầu đẩy nhanh hoạt động tại các mỏ dầu và kéo dài thời gian làm việc để thực hiện mục tiêu sản lượng 10 triệu thùng/ngày vào năm 2032. Yêu cầu được đưa ra trong cuộc gặp bà Meg O’Neill, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng BP.

Theo Văn phòng Thủ tướng Iraq, hai bên thảo luận phát triển các mỏ dầu và mở rộng khu vực thăm dò, trong đó có Kirkuk, Eridu tại tỉnh Dhi Qar và Rumaila tại tỉnh Basra. Bà O’Neill khẳng định BP sẵn sàng mở rộng hoạt động tại Iraq, ứng dụng công nghệ để nâng sản lượng và phát triển các mỏ theo kế hoạch.

Thủ tướng al-Zaidi cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng thu hồi khí đồng hành và chấm dứt đốt bỏ khí, nhằm bổ sung nhiên liệu cho sản xuất điện, đáp ứng nhu cầu trong nước và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Theo số liệu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu thô nước này trong tháng 10 đạt 4,88 triệu thùng/ngày. Như vậy, mục tiêu năm 2032 tương đương hơn gấp đôi mức sản lượng hiện nay.

BP đã ký thỏa thuận phát triển và phục hồi các mỏ ở Kirkuk hồi tháng 3/2025, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho mỏ Rumaila. Hợp tác tại Kirkuk còn bao gồm phát triển nguồn khí, hạ tầng và cơ sở xử lý. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Iraq đốt bỏ khoảng 24 tỷ m³ khí trong năm 2025, dù vẫn cần nguồn nhiên liệu này cho các nhà máy điện.