Iraq ghi nhận thâm hụt ngân sách tăng 346% vì một nguyên nhân

Hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ tại Iraq chịu sức ép từ xung đột khu vực, khiến nguồn thu ngân sách của quốc gia Trung Đông này sụt giảm mạnh. (Nguồn: Marketscreener)

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nguồn thu dầu mỏ sụt giảm mạnh, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Theo Bộ Tài chính nước này, tổng thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 52.820 tỷ Dinar, trong khi tổng chi lên tới 89.080 tỷ Dinar.

Bên cạnh sự suy giảm nguồn thu, cơ cấu chi tiêu mất cân đối càng làm gia tăng sức ép đối với tài chính công.

Cụ thể, chi thường xuyên chiếm tới 96,2% tổng ngân sách, trong khi chi đầu tư chỉ đạt 3,8%.

Phần lớn nguồn lực được dành cho tiền lương, phúc lợi xã hội và nghĩa vụ trả nợ, khiến dư địa tài chính phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng ngày càng hạn chế.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng thế giới (WB) cảnh báo, kinh tế Iraq có thể suy giảm 12,4% trong năm 2026 do tác động của xung đột đối với ngành dầu khí.

Đồng thời, tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz buộc Baghdad phải tìm kiếm các tuyến xuất khẩu thay thế nhằm duy trì nguồn thu ngoại tệ.

Trước những sức ép trên, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed Khudair ngày 7/11 cho biết, sản lượng khai thác của nước này hiện vượt 5 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, Baghdad vẫn tuân thủ hạn mức xuất khẩu 4,33 triệu thùng/ngày theo quy định của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Vì vậy, chính phủ Iraq đang đàm phán với tổ chức này nhằm nâng hạn ngạch, qua đó bổ sung nguồn thu cho các dự án hạ tầng và kế hoạch phát triển kinh tế.

(theo Asharq Al-Awsat)