Iraq đổi hướng vận chuyển dầu, đưa tàu qua eo biển Hormuz

Ông Ali Qais Abdul Jabbar, Tổng giám đốc Công ty Vận tải Dầu khí Iraq, cho biết công ty đã nạp dầu lên một tàu VLCC và sắp xếp để tàu đi qua eo biển Hormuz. Thông tin được ông công bố trong một video đăng trên trang Facebook của Bộ Dầu mỏ Iraq.

Trước đây, các bên mua thường tự thuê tàu VLCC để nhận dầu thô Iraq tại Basra, khu vực gần đầu phía Bắc của Vịnh Ba Tư. Việc Iraq chủ động đảm nhận khâu vận chuyển đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách nước này tiếp thị dầu thô.

Ảnh minh họa: Oilprice.

Theo giới chức Iraq, việc đưa dầu ra bên ngoài Vịnh có thể giúp nước này tiếp cận thêm các nhà máy lọc dầu vốn e ngại việc điều tàu qua eo biển Hormuz. Cách làm này cũng có thể giúp Iraq cải thiện giá bán và giảm mức chiết khấu cần thiết để thu hút khách hàng đến các cảng xuất khẩu ở miền Nam.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển dầu quan trọng của khu vực và đang chịu ảnh hưởng từ những gián đoạn liên quan đến cuộc chiến với Iran. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất dầu Trung Đông đang đẩy mạnh tìm kiếm tàu chở dầu nhằm duy trì và từng bước khôi phục dòng chảy dầu thô, nhiên liệu tinh chế qua tuyến hàng hải này.

Bộ phận vận tải biển của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cũng đang tăng cường năng lực đội tàu chở dầu. Động thái của các nước trong khu vực cho thấy khả năng vận chuyển bằng đường biển đang trở thành một yếu tố quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu trong bối cảnh rủi ro tại Hormuz gia tăng.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed Khudair cho biết Baghdad đang tìm kiếm nguồn vốn để mua thêm tàu chở dầu cho công ty vận tải quốc gia. Theo ông, việc sở hữu đội tàu riêng sẽ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu và giúp Iraq gia tăng lợi nhuận.

Tuy nhiên, Bộ trưởng không tiết lộ số lượng tàu mà Iraq dự định mua. Ông Qais cho rằng việc tăng đội tàu sẽ giúp Baghdad kiểm soát tốt hơn hoạt động giao dầu và nâng khả năng cạnh tranh với các nhà sản xuất khác trong khu vực.

Iraq chưa công bố tên chiếc VLCC được sử dụng cho chuyến hàng lần này, cũng như chủ sở hữu tàu, điểm đến cuối cùng và bên mua lô dầu.

Xuất khẩu dầu của Iraq đang phục hồi nhưng vẫn chưa trở lại mức trước chiến tranh. Theo Bộ Dầu mỏ nước này, trong 21 ngày đầu tháng 9, xuất khẩu dầu thô đạt trung bình khoảng 2,6 triệu thùng/ngày, tăng từ khoảng 2 triệu thùng/ngày trong tháng 8.

Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 3,3-3,5 triệu thùng/ngày trước khi chiến tranh xảy ra. Việc xuất khẩu bị gián đoạn đang thúc đẩy Baghdad tìm kiếm các phương án vận chuyển thay thế.

Ngoài việc chủ động kiểm soát đội tàu, Iraq đang xem xét khôi phục hoặc mở rộng các tuyến xuất khẩu khác, trong đó có tuyến phía Bắc qua Thổ Nhĩ Kỳ và kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu tới cảng Baniyas của Syria.

Động thái mới cho thấy Iraq không chỉ tìm cách khôi phục sản lượng xuất khẩu mà còn muốn kiểm soát nhiều hơn khâu vận chuyển, trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nghẽn quan trọng đối với dòng chảy dầu của Trung Đông.