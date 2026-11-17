Lực lượng an ninh Iraq làm nhiệm vụ tại cuộc mít tinh ở thủ đô Baghdad ngày 30/9. (Nguồn: The New Arab)

Theo hãng thông tấn nhà nước Iraq (INA), Người phát ngôn chính phủ Haidar al-Aboudi cho biết, Baghdad đã yêu cầu Kataib Hezbollah rút khỏi Jurf al-Nasr, thị trấn nằm ở phía Nam thủ đô Baghdad, trước đây có tên gọi Jurf al-Sakhar.

Một quan chức cấp cao Iraq tiết lộ rằng, thời hạn chót được ấn định vào ngày 20/11.

Để chuẩn bị cho chiến dịch, Thủ tướng Ali al-Zaidi chỉ thị quân đội và các lực lượng an ninh tăng cường hiện diện xung quanh thị trấn, sẵn sàng tiến vào địa bàn do Kataib Hezbollah kiểm soát.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng được lệnh ngăn chặn xe bồn vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ rời khỏi khu vực nhằm phục vụ công tác điều tra.

Quyết định trên được đưa ra trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng đang được Baghdad triển khai, tập trung vào các cơ sở lọc dầu bị nghi hoạt động trái phép tại Jurf al-Nasr.

Theo Người phát ngôn chính phủ, lực lượng điều tra đã phát hiện dấu hiệu can thiệp vào hệ thống đường ống dẫn dầu, cùng những hành động nhằm che giấu dấu vết.

Tuy nhiên, Kataib Hezbollah bác bỏ các cáo buộc, khẳng định, kết quả kiểm tra không phát hiện dấu hiệu can thiệp vào đường ống dẫn dầu.

Nhóm vũ trang này đồng thời cho rằng, họ đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch gây sức ép nhằm buộc lực lượng này từ bỏ vũ khí.

Ở góc độ rộng hơn, giới phân tích nhận định, cuộc điều tra buôn lậu dầu mỏ có thể còn hướng tới mục tiêu cắt đứt nguồn tài chính của các nhóm vũ trang không chấp nhận sáp nhập vào bộ máy nhà nước Iraq.

(theo Al Jazeera)