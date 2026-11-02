Iraq chịu sức ép an ninh năng lượng khi Iran giảm xuất khẩu khí đốt

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Một nguồn tin Iraq cho biết trên trang Attaqa News rằng nguồn cung khí đốt của Iran cho khu vực miền Nam Iraq đã bị gián đoạn, hiện chỉ còn duy trì việc cung cấp cho khu vực miền Trung. Khoảng 1 tháng trước, lượng khí đốt nhập khẩu từ Iran đã giảm xuống dưới 20 triệu m³/ngày, so với mức 15-20 triệu m³/ngày trong giai đoạn trước đó.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là nhu cầu tiêu thụ khí đốt trong nước của Iran tăng lên khi thời tiết chuyển lạnh. Tehran hiện cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước, buộc phải cắt giảm lượng khí đốt xuất khẩu, trong đó có nguồn cung cho Iraq.

Diễn biến này đặt ngành điện Iraq trước nhiều thách thức do nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào khí đốt nhập khẩu từ Iran để vận hành các nhà máy điện. Khí đốt của Iran đáp ứng khoảng 30-40% nhu cầu nhiên liệu của một số nhà máy điện tại Iraq.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt đã nhiều lần xảy ra trong năm 2026, buộc Bộ Điện lực Iraq phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Các biện pháp này bao gồm tăng cường sử dụng khí đốt khai thác trong nước và phối hợp với Bộ Dầu mỏ để tìm kiếm nhiên liệu thay thế, trong đó có dầu diesel đỏ.

Trước đó, vào tháng 3/2026, Iran từng ngừng cung cấp khí đốt cho Iraq sau một cuộc tấn công nhằm vào mỏ khí đốt South Pars. Sự gián đoạn này khiến hệ thống điện Iraq mất khoảng 3.100 MW công suất phát điện.

Theo các thỏa thuận giữa hai nước, lượng khí đốt Iran cung cấp cho Iraq dự kiến đạt 25-35 triệu m³/ngày vào mùa đông và khoảng 55 triệu m³/ngày vào mùa hè. Tuy nhiên, mức cung hiện tại chỉ còn 10,5 triệu m³/ngày, thấp hơn đáng kể so với cam kết.

Việc nguồn cung tiếp tục suy giảm không chỉ gây sức ép lên khả năng đáp ứng nhu cầu điện trong nước của Iraq mà còn cho thấy những khó khăn trong nỗ lực bảo đảm an ninh năng lượng của Baghdad. Trong bối cảnh vừa phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Iran, vừa chịu sức ép từ Mỹ về việc hạn chế nhập khẩu năng lượng, Iraq sẽ phải đẩy nhanh việc khai thác nguồn khí đốt trong nước và tìm kiếm các nguồn cung thay thế để giảm thiểu nguy cơ thiếu điện.