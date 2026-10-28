Iran yêu cầu thúc đẩy các điều kiện chấm dứt chiến tranh

Đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei trong thông điệp đầu tiên được đọc trên truyền hình nhà nước. Ảnh: IRINN/TTXVN

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, chỉ đạo được ông Khamenei đưa ra trong cuộc gặp với Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, tại Tehran.

Ông nhấn mạnh vai trò của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao trong hoạch định chính sách và xử lý các vấn đề chiến lược, đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế và an ninh.

Cuộc gặp cũng đề cập việc củng cố đoàn kết dân tộc, tăng cường lòng tin giữa người dân và chính quyền, phát huy vai trò của Hiến pháp trong hỗ trợ Tổng thống và các cơ quan hành pháp giải quyết những vấn đề của đất nước.

Về đối ngoại, cuộc gặp thảo luận các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia và khu vực, trong đó có việc quản lý eo biển Hormuz, đồng thời thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng trên cơ sở lợi ích lâu dài và cùng có lợi.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cuối tháng 2, khiến nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng. Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8-4 với sự trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad sau đó không đạt kết quả.

Ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được cho là đã ký từ xa Bản ghi nhớ Islamabad, đề cập việc từng bước nới lỏng trừng phạt và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này sau đó đổ vỡ khi giao tranh tái diễn và hai bên tiếp tục bất đồng về hoạt động hàng hải qua tuyến đường chiến lược này.