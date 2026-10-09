Iran xem xét phản hồi của Mỹ về kế hoạch mở lại Eo biển Hormuz

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araqchi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất “kế hoạch bảy ngày” nhằm mở lại Eo biển Hormuz và sẽ sớm đưa ra câu trả lời. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Ngoại trưởng Araghchi cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đang được tiến hành, trong khi các thông điệp tiếp tục được trao đổi thông qua các bên trung gian.

“Quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra và các thông điệp đang được trao đổi thông qua các trung gian hòa giải”, ông Araghchi nói.

Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran đã trình bày đề xuất được gọi là “kế hoạch bảy ngày” và đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ. “Chúng tôi hiện đang xem xét và sẽ có câu trả lời trong vòng vài ngày tới”, ông nói.

Đề xuất của Iran tập trung vào việc mở lại Eo biển Hormuz và nối lại các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington. Cuối tháng 9, ông Araghchi cho biết Iran có thể mở lại tuyến đường thủy chiến lược này trong vòng 7 ngày nếu Washington chấp nhận đề xuất được truyền đạt thông qua sự trung gian của Qatar.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ thực hiện các bước đã được thống nhất trong 4 hoặc 5 ngày đầu tiên. Đến ngày thứ sáu, hoạt động hàng hải bình thường qua Eo biển Hormuz sẽ được nối lại, trước khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng bắt đầu vào ngày thứ bảy.

Đổi lại, Tehran yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động thù địch, giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng, dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này.

Đề xuất này được thảo luận thông qua vai trò trung gian của Qatar trong các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Iran và Mỹ bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York hồi tháng 9. Ngày 30-9, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết Ngoại trưởng Araghchi đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất do Qatar làm trung gian, nhưng không tiết lộ nội dung.

Trong khi đó, Iran tiếp tục duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz và yêu cầu Washington thực hiện các cam kết theo bản ghi nhớ được hai bên ký hồi tháng 6 liên quan đến tự do hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này. Tehran tuyên bố eo biển sẽ không được mở cửa hoàn toàn cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng và những cam kết của Mỹ được thực hiện.

Việc Iran đang xem xét phản hồi của Mỹ cho thấy các kênh liên lạc gián tiếp giữa hai bên vẫn được duy trì. Khả năng mở lại Eo biển Hormuz hiện tiếp tục phụ thuộc vào kết quả trao đổi giữa Tehran và Washington cũng như việc hai bên có thể thống nhất các điều kiện để khôi phục hoạt động hàng hải và nối lại đàm phán hay không.

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