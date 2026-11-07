Iran xem xét nhượng bộ về chương trình hạt nhân, Tổng thống Trump lên tiếng

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang đàm phán hạt nhân với Iran. (Nguồn: AA)

Một nguồn tin ngoại giao giấu tên ngày 6/11 cho biết triển vọng đạt được thỏa thuận đã cải thiện khi Iran bày tỏ sẵn sàng xem xét các đề xuất do Qatar đưa ra, trong đó có những nhượng bộ về chương trình hạt nhân mà trước đây Tehran không chấp nhận đưa ra đàm phán.

Thông tin xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani điện đàm thảo luận về các nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực. Văn phòng Quốc vương Qatar xác nhận nội dung trao đổi liên quan đến việc thúc đẩy hạ nhiệt xung đột.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin cho thấy hai bên có thể đạt được tiến triển trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo báo The Times of Israel, phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã đánh bại Iran và đang ở vị thế thuận lợi trong quan hệ với Tehran.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg dẫn nguồn ngoại giao cho biết Iran sẵn sàng xem xét các đề xuất của Qatar về những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân, vốn trước đây không nằm trong phạm vi đàm phán. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về nội dung thương lượng hoặc khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận.