Iran xem xét cấm tàu Israel và các nước thù địch đi qua eo biển Hormuz

Theo TASS, phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc hội Iran Hassan Ghashghavi ngày 2/10 đã tiết lộ một số thông tin về dự luật quản lý an ninh tại eo biển Hormuz.

"Các tàu liên quan tới Israel và các quốc gia thù địch, cũng như những tàu tiến hành các hoạt động quân sự chống lại chúng ta hoặc vận chuyển hàng hóa quân sự, sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz", ông Ghashghavi cho biết.

Cũng theo dự luật này, tàu thuyền của các quốc gia khác không bị coi là thù địch sẽ phải xin giấy phép quá cảnh đặc biệt từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Iran để hoạt động tại Hormuz.

Tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

"Dự luật đã được ủy ban quốc hội liên quan xác nhận, và đang chờ được đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể công khai của Quốc hội. Nếu được thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên Hội đồng Giám hộ xem xét", ông Ghashghavi nói.

Trong những ngày qua, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) đã liên tục nhận được báo cáo về việc tàu chở dầu bị tấn công và bốc cháy ở eo biển Hormuz.

"Vào tối 2/10, một tàu dầu đã bị tấn công bởi vũ khí chưa xác định khi đang lưu thông từ phía vịnh Ba Tư ra bên ngoài eo biển Hormuz. Tuy vậy, vụ việc không gây thương vong và con tàu vẫn có thể hoạt động", UKMTO thông báo.

Đây là lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp mà tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trước đó, truyền thông Iran ngày 1/9 cũng khẳng định một tàu chở dầu cỡ lớn đã bị tập kích khi lưu thông qua tuyến hàng hải không do Tehran cấp phép tại eo biển Hormuz.