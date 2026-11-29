Theo phân tích của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp mới đây nhất, hoạt động xây dựng đang diễn ra gần khu dân cư Behchetabad, nằm giữa tổ hợp hạt nhân Isfahan và khu vực núi Pikax, gần cơ sở hạt nhân Natanz. Hai địa điểm này cách nhau khoảng 65 km.

Khi hoàn thành, công trình được cho là có diện tích khoảng 49 km2. Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực này có nhiều trạm kiểm soát, ít nhất 4 cửa hầm đang được xây dựng hoặc sử dụng, cùng những khu vực được bố trí chuyên biệt cho hoạt động liên quan đến vật liệu nổ.

Hiện chưa rõ mục đích cụ thể của cơ sở này. Các chuyên gia tập trung vào hai khả năng: đây có thể là căn cứ tên lửa mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hoặc một cơ sở phục vụ trực tiếp chương trình hạt nhân của nước này. Iran trước đây thường bố trí các hạ tầng nhạy cảm bên trong những khu vực núi nhằm tăng cường khả năng bảo vệ.

Diễn biến trên thu hút sự chú ý trong bối cảnh cơ sở hạt nhân Natanz từng bị tấn công trong các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bắt đầu từ tháng 6/2025 và tháng 2/2026, theo nội dung tư liệu được cung cấp.

Theo số liệu được các chuyên gia Liên hợp quốc đề cập, Iran sở hữu khoảng 440 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, gần với mức độ làm giàu cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, việc sở hữu lượng uranium này không đồng nghĩa Iran đã có vũ khí hạt nhân.

Trước đó hôm 26/11, ông Trump tuyên bố Mỹ “chắc chắn” sẽ tấn công địa điểm được gọi là Núi Pickaxe nếu Nhà Trắng quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự mới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Washington gần đây không ghi nhận “hoạt động thực sự nào” tại khu vực này. Iran khẳng định hiện không có hoạt động hạt nhân nào diễn ra tại Núi Pickaxe. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, chưa được phép tiếp cận địa điểm này.