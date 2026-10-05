Iran xác nhận đang đàm phán với Mỹ. (Nguồn: X)

Hãng thông tấn Fars dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi cho biết, Mỹ đã chuyển phản hồi về đề xuất của Tehran thông qua các bên trung gian.

Ông nói Iran đang đánh giá phản hồi này và sau khi hoàn tất quá trình xem xét, Tehran sẽ thực hiện những bước cần thiết thông qua các kênh thích hợp. Iran cũng đang chuẩn bị các phương án cho những kịch bản có thể xảy ra.

Trong khi đó, Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid-Reza Haji Babaee xác nhận, “tiến trình đàm phán với Mỹ hiện diễn ra”, song đến nay chưa đạt được kết quả. Theo ông, Tehran cần tiến hành đàm phán với Washington từ “thế mạnh và quyền lực”.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25/9 cho biết, Tehran đã chuyển cho phía Mỹ kế hoạch 7 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz, đổi lại việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó bác bỏ đề xuất này. Tuy nhiên, ngày 27/9, ông Araghchi cho biết, Tehran vẫn chờ phản hồi cuối cùng của Washington được chuyển qua các bên trung gian.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục ở mức cao, trong khi Washington gia tăng sức ép kinh tế và quân sự đối với Tehran. Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Persian với Vịnh Oman, là một trong những vấn đề trọng tâm trong các cuộc tiếp xúc giữa hai bên.