Iran xác nhận đàm phán sâu với Mỹ, Washington tiết lộ đã đạt tiến triển

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận, các hoạt động tham vấn bao gồm hàng chục cuộc điện đàm và những nỗ lực trung gian ngoại giao liên tục. (Nguồn: Anadolu)

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước IRNA sau chuyến thăm Turkmenistan, ông Araghchi cho biết, các hoạt động tham vấn bao gồm hàng chục cuộc điện đàm và những nỗ lực trung gian ngoại giao liên tục. Ông nhấn mạnh, Qatar và Pakistan đang đóng vai trò tích cực trong tiến trình này.

Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran đã đưa ra kế hoạch và các điều kiện cụ thể để giải quyết tình hình bằng con đường ngoại giao. "Giờ đây mọi thứ phụ thuộc vào việc phía Mỹ có đủ lý trí chính trị hay không và liệu họ có ý chí lựa chọn con đường ngoại giao khôn ngoan hay không”.

Iran tuyên bố sẵn sàng cho cả phương án ngoại giao lẫn quân sự, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu Mỹ tái tiến hành hành động quân sự hoặc có động thái mà Tehran coi là lừa dối.

Ông Araghchi khẳng định, Iran sẽ không nhượng bộ trước sức ép, đồng thời cho rằng, việc mở lại eo biển Hormuz và nối lại đầy đủ các cuộc đàm phán phụ thuộc vào việc Mỹ chấp nhận vô điều kiện những điều kiện mà Tehran đưa ra.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance cùng ngày cho biết, Washington đã đạt được tiến triển trong đàm phán và ông cùng Tổng thống Donald Trump đánh giá tích cực triển vọng đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Mỹ vẫn duy trì các phương án quân sự và phi quân sự, đồng thời chưa đặt thời hạn cho Iran.

Theo ông Vance, ưu tiên hàng đầu của Washington là bảo đảm Iran không khôi phục chương trình hạt nhân. Mỹ cần một cam kết rõ ràng và có thể kiểm chứng từ Tehran về vấn đề này.

Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng, Iran muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, hiện đã kéo dài sang tháng thứ chín. Ông nói Tehran đã đề nghị Washington ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo Iran và Mỹ sẽ đáp ứng yêu cầu này.

Các tiếp xúc ngoại giao mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt liên quan lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và vấn đề an ninh, tự do hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran trên khắp khu vực. Dù hai bên đã có những nỗ lực ngoại giao và ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 6, bất đồng về các thỏa thuận an ninh và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.