Iran xác nhận đàm phán sâu với Mỹ qua trung gian Qatar và Pakistan

Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông có nguy cơ bùng phát trở lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 2/11 cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua các bên trung gian đang diễn ra rất sâu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua video với hãng thông tấn nhà nước IRNA, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh, “trước tính chất nhạy cảm và mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện nay, các hoạt động tham vấn và thảo luận đang diễn ra rất sâu. Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian rất tích cực trong các cuộc đàm phán này.”

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn hãng thông tấn Fars cùng ngày đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Trung Đông.

Tuy nhiên, hiện chưa có thêm thông tin về nội dung cụ thể của cuộc điện đàm cũng như những thỏa thuận hoặc kết quả đạt được giữa hai bên.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Iran đang duy trì những cuộc tiếp xúc ngoại giao thông qua các bên trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời thúc đẩy các điều kiện để khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo thành lập lữ đoàn bán quân sự Janfada đầu tiên, đồng thời chuẩn bị triển khai lực lượng tới các khu vực miền Nam và miền Tây nước này nhằm tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ trước nguy cơ tái bùng phát xung đột quân sự với Mỹ và Israel.

Phát biểu tại lễ khai trương trung tâm huấn luyện Janfada thứ tư ở Quảng trường Tajrish, thủ đô Tehran, Tư lệnh IRGC tại Tehran Hassan Hassanzadeh cho biết sẽ tiếp tục thành lập các lữ đoàn và tiểu đoàn mới căn cứ vào mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tham gia.

Lữ đoàn Janfada đã hoàn tất chương trình huấn luyện bổ sung, được trang bị khí tài và đang chuẩn bị tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật chuyên sâu. Dự kiến, lực lượng này sẽ sớm được triển khai tới các khu vực tác chiến ở miền Nam và miền Tây Iran.

Đây là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm huy động người dân tham gia các đơn vị bán quân sự có tổ chức, được huấn luyện kỹ năng quân sự và chuẩn bị cho các nhiệm vụ tác chiến, bao gồm chiến tranh phi quy ước, phối hợp với IRGC khi cần thiết.

Hơn 33 triệu người Iran đã bày tỏ nguyện vọng tham gia chương trình Janfada, song con số này chưa được kiểm chứng độc lập và không đồng nghĩa với số người đã được tuyển chọn hoặc huấn luyện quân sự.

Động thái trên cho thấy Iran đang tìm cách mở rộng nguồn lực quốc phòng thông qua việc tổ chức và huấn luyện lực lượng dân sự, bên cạnh các đơn vị quân đội chính quy và IRGC, nhằm tăng cường khả năng ứng phó nếu xung đột quân sự tiếp tục leo thang./.