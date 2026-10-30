Iran xác nhận đã nhận thư từ Phó Tổng thống Mỹ

Quang cảnh đường phố tại thủ đô Tehran vào tháng 10-2026. Ảnh: WANA/ WEST ASIA AGENCY

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin Phó Tổng thống J.D. Vance đã gửi thư tới Trưởng ban An ninh Quốc gia Iran Mohsen Rezaei theo chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump, nhằm khởi động lại tiến trình thương lượng và ngăn các đợt không kích mới từ Washington.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ cho biết đang cân nhắc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Iran hoặc tiếp tục gia tăng áp lực quân sự. Theo kênh CBS News, quyết định tiếp theo của Washington nhiều khả năng sẽ được đưa ra sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc.

Ngày 29-10, Tư lệnh hàng đầu của Mỹ tại Trung Đông, Đô đốc Brad Cooper báo cáo trực tiếp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng về các phương án quân sự đối với Iran.

Tham dự cùng Đô đốc Brad Cooper có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Trong diễn biến khác, ngày 29-10, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ 1 UAV trinh sát và thu giữ được một thiết bị bay không người lái hiện đại của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz.