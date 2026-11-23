Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Theo Al Jazeera, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran sẽ "sử dụng tất cả các công cụ hiện có" để đối phó với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, đồng thời khẳng định nước này có quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế.

Ông Baghaei nhấn mạnh: "Những gì được gọi là phong tỏa kinh tế và phong tỏa hải quân chắc chắn là một hình thức gây hấn quân sự nhằm vào Iran", cho rằng lệnh phong tỏa hải quân theo cách Washington đang triển khai thực chất là hành động gây hấn quân sự.

Viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc về quyền tự vệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định trong hoàn cảnh hiện nay, Tehran có thể sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ mình.

Ông Baghaei cho biết các quyết định liên quan được đưa ra ở cấp lãnh đạo cao nhất, trong khi các biện pháp ngoại giao và quốc phòng sẽ được triển khai tùy theo diễn biến thực tế nhằm vượt qua lệnh phong tỏa. Giới chức Iran sẽ quyết định thời điểm và cách thức thực hiện những bước đi cụ thể.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt được Mỹ áp đặt trong những tháng gần đây khác với các lệnh trừng phạt trước đó, bởi Tehran xem đây là sự tiếp diễn của chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành chống Iran, đồng thời cáo buộc những biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mở rộng các biện pháp thực thi phong tỏa hải quân, cảnh báo những tàu tiếp nhận hàng hóa từ tàu đã bốc hàng tại các cảng hoặc dọc bờ biển Iran có thể bị coi là né tránh lệnh phong tỏa và đối mặt với các biện pháp ngăn chặn của lực lượng Mỹ, bao gồm kiểm tra hoặc bắt giữ.

Trong khi Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh cơ sở pháp lý cho quyền tự vệ, giới lãnh đạo quân sự nước này cũng phát đi những cảnh báo cứng rắn về khả năng đáp trả.

Thiếu tướng Mostafa Izadi, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa, ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào.

Truyền thông Iran dẫn lời Tướng Izadi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đáp trả ngay lập tức và hiệu quả trước mọi cấp độ và mọi loại hình đe dọa, không bị giới hạn về địa lý".

Tướng Izadi đồng thời khẳng định sức mạnh quân sự của Iran đủ khả năng "thách thức cường quốc quân sự lớn nhất thế giới" và Tehran sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối này.

Tướng Izadi cho biết: "Đối phương từng tuyên bố đã phá hủy các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng... Nhưng không một kế hoạch nào của đối phương thành công".

Những tuyên bố từ Tehran xuất hiện trong bối cảnh Mỹ mở rộng phạm vi thực thi phong tỏa hải quân, còn Iran tiếp tục yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế thương mại và vận chuyển hàng hóa. Việc Washington tăng cường ngăn chặn hoạt động chuyển tải trên biển, trong khi Tehran khẳng định sẽ sử dụng mọi công cụ hiện có để đối phó, làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm trực tiếp giữa lực lượng hai nước trên các tuyến hàng hải khu vực.