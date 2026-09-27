Iran: Việc mở lại Eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện của Tehran

Trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran đã nắm được phản ứng ban đầu của phía Mỹ đối với đề xuất mở lại Eo biển Hormuz, song Tehran chưa nhận được thông tin cụ thể nào do các bên trung gian truyền đạt. Iran đang chờ các bên trung gian chuyển tới lập trường chính thức của Washington, trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Ông Araghchi nhấn mạnh mọi tiến triển liên quan việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này đều phụ thuộc vào việc các điều kiện do Tehran đưa ra được thực hiện. Iran “sẽ không thỏa hiệp” về những vấn đề này.

Trước đó, ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ chối đề xuất của Iran về việc mở lại Eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin quốc tế, Tehran trước đó đưa ra kế hoạch với thời hạn 7 ngày để mở lại eo biển và nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân, với điều kiện Washington đáp ứng một số yêu cầu của Iran.

Theo Reuters, đề xuất của Iran được chuyển tới phía Mỹ thông qua các nhà trung gian Qatar trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Tehran cho biết nếu Washington chấp thuận các điều kiện, tiến trình 7 ngày sẽ được bắt đầu, sau đó Eo biển Hormuz được mở lại và các cuộc đàm phán rộng hơn có thể được nối lại.

Trong bối cảnh các bên tiếp tục duy trì tiếp xúc thông qua trung gian, việc mở lại Eo biển Hormuz hiện vẫn phụ thuộc vào kết quả trao đổi giữa Tehran và Washington.

Trong khi đó, Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera ngày 26/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran “không còn tin tưởng phía Mỹ” và chưa rõ trên cơ sở nào hai bên có thể đạt được một thỏa thuận. Theo Tổng thống Iran, Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian, chuyển các thông điệp của Tehran tới Washington. Ông Pezeshkian cho biết các cuộc trao đổi hiện nay dựa trên bản ghi nhớ được Iran và Mỹ đạt được hồi tháng 6. Tehran yêu cầu Washington làm rõ lập trường đối với văn kiện này trước khi tiến trình đàm phán có thể được thúc đẩy.

Cùng ngày 26/9, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng hỗ trợ ổn định tình hình tại eo biển Hormuz và khu vực Vùng Vịnh nói chung, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục kéo dài. Ông Lavrov nêu rõ: “Cùng với các quốc gia có trách nhiệm khác, Liên bang Nga sẵn sàng đóng góp mang tính xây dựng vào việc ổn định khu vực có tầm quan trọng chiến lược này”.