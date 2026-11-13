Iran vẫn sản xuất 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, bất chấp tổn thất chiến sự

Theo Bloomberg ngày 11/11, các đánh giá tình báo phương Tây cho thấy lực lượng quân sự thông thường của Iran đã chịu tổn thất đáng kể sau chiến dịch không kích của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, kho tên lửa đạn đạo của nước này dường như vẫn duy trì ở mức tương đối lớn.

Trước khi xung đột bùng phát, Iran được cho là sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo. Hiện nay, nước này có thể vẫn còn ít nhất 1.700 quả.

Đáng chú ý, tốc độ sản xuất được ước tính đạt khoảng 50 tên lửa mỗi tháng, tương đương một nửa mức trước chiến sự.

Khả năng duy trì sản xuất giúp Tehran tiếp tục sở hữu phương tiện tấn công đáng kể nếu Mỹ nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Đây cũng là yếu tố khiến những tuyên bố về việc Iran gần như mất khả năng bổ sung vũ khí cần được xem xét thận trọng.

Thông tin trên trái ngược với những đánh giá mà giới chức Mỹ đưa ra trong thời gian qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 10/11 tiếp tục khẳng định năng lực quân sự và cơ sở công nghiệp của Iran đã bị suy giảm nghiêm trọng sau các đợt tập kích.

Trong khi đó, Jim Lamson, chuyên gia thuộc Khoa Nghiên cứu Chiến tranh, Đại học King's College London, cho rằng Iran có thể vẫn còn tích trữ hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Shahed.

Theo ước tính của Bloomberg, Iran đã phóng hơn 4.900 UAV Shahed và ít nhất 2.200 tên lửa đạn đạo kể từ khi chiến sự bùng phát.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác lượng vũ khí còn lại gặp nhiều khó khăn do chưa rõ quy mô kho dự trữ ban đầu và tốc độ bổ sung sau mỗi đợt khai hỏa.

Ông Lamson nhận định các cuộc không kích của Mỹ đã làm suy yếu đáng kể khả năng sản xuất vũ khí hàng loạt của Iran.

Dù vậy, Tehran vẫn có thể tiếp tục lắp ráp khí tài nhờ nguồn linh kiện dự trữ. Một số quan chức tình báo phương Tây còn cho biết Nga đang cung cấp vũ khí tấn công cho Iran, nhưng chưa tiết lộ chủng loại và số lượng.

Về phía Iran, Tướng Ali Belali, tư lệnh không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hôm 9/11 bác bỏ thông tin kho tên lửa nước này đã cạn kiệt.

Ông khẳng định Tehran không còn phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài nhờ khả năng tự chủ nguyên liệu, công nghệ và sản xuất trong nước.

Ngày 10/11, IRGC tiếp tục công bố hình ảnh về một cơ sở ngầm được gọi là thành phố tên lửa.

Tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, cũng tuyên bố những năng lực chưa được tiết lộ sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc xung đột tiếp theo.