Iran vạch 'lằn ranh đỏ' với Mỹ về làm giàu uranium, bác bỏ yêu cầu nhượng bộ

Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 8/10, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami tối 7/10 khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, coi đây là khâu thiết yếu để phát triển ngành công nghiệp hạt nhân trong nước.

Ông Eslami nói: "Làm giàu uranium là một phần không thể tách rời của quy trình hạt nhân và chúng tôi sẽ không từ bỏ hoạt động này trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Liệu có thể không nắm giữ khâu đầu tiên của quy trình mà vẫn tuyên bố có một ngành công nghiệp hạt nhân hay không? Công nghiệp hạt nhân là động lực thúc đẩy khoa học và công nghệ".

Theo ông Eslami, chính người Mỹ, bao gồm cả Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đã đặt công nghệ hạt nhân ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong các văn kiện về phát triển quốc gia, an ninh quốc gia và quốc phòng của Mỹ.

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cũng cho rằng tất cả các quốc gia đang nhanh chóng thúc đẩy các chương trình hạt nhân của mình.

Ông Eslami tuyên bố: "Đó là những sự lừa dối và dối trá. Điều chắc chắn là sự tiến bộ của một dân tộc. Dân tộc Iran không phải là một dân tộc tụt hậu; chúng tôi là một dân tộc hàng đầu và có tài năng".

Ông khẳng định: "Iran là quốc gia có tiềm lực to lớn. Quyền phát triển và vươn tới những đỉnh cao tri thức là quyền của dân tộc Iran, và chúng tôi sẽ không lùi bước".

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không giao nộp uranium".

Trong một diễn biến khác, Iran khẳng định chưa tiến hành đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Ngày 7/10, hãng tin Reuters của Anh dẫn lời một quan chức Iran cho biết: "Chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra với Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran... Washington trước tiên phải đáp ứng các điều kiện của Tehran thì các cuộc đàm phán hạt nhân mới có thể bắt đầu".

Nguồn tin này nhấn mạnh: "Việc Mỹ công nhận quyền làm giàu uranium của Iran là lằn ranh đỏ của Tehran... Iran sẽ không thể hiện bất kỳ sự linh hoạt nào về vấn đề làm giàu uranium".

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance kêu gọi Iran thu hẹp quy mô hoạt động làm giàu uranium.

Theo quan chức Iran được Reuters dẫn lời, "những phát biểu của ông Vance phản ánh các ý tưởng và yêu cầu của Washington... Người Mỹ có quyền đưa ra yêu cầu và ý tưởng, nhưng những điều đó trái ngược với các yêu cầu của Iran".

Trước đó, ngày 5/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Tehran phải cắt giảm đáng kể hoạt động làm giàu uranium.