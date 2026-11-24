Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận để uranium làm giàu rời khỏi lãnh thổ, coi đây là một trong những lằn ranh đỏ trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Ông cho biết các bên trung gian đã đưa ra một số đề xuất liên quan đến kho dự trữ uranium của Iran, nhưng vấn đề làm giàu hạt nhân không thể được giải quyết tách biệt khỏi những yêu cầu khác.

Ngoại trưởng Araqchi nhấn mạnh Iran không muốn đạt được thỏa thuận chỉ để chấm dứt tình trạng đối đầu trước mắt.

Tehran cần những bảo đảm đủ chắc chắn nhằm ngăn xung đột tái diễn. Ông dẫn lại việc giao tranh bùng phát chỉ 15 ngày sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6, đồng thời đặt câu hỏi về giá trị của một thỏa thuận có thể đổ vỡ sau vài tháng.

Iran xác nhận vẫn trao đổi thông điệp với Washington thông qua Qatar và Pakistan. Ủy ban đàm phán thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sẽ xem xét các dự thảo trước khi trình cơ quan này quyết định.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran đang sở hữu hơn 400kg uranium được làm giàu đến 60%. Trong khi đó, uranium dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân thường cần đạt độ làm giàu khoảng 90%.

Mỹ yêu cầu Tehran từ bỏ quyền kiểm soát uranium làm giàu cao vì lo ngại vật liệu này có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump ngày 20/11 tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu loại vũ khí này.

Phó Tổng thống JD Vance cũng cảnh báo Iran có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sở hữu chúng. Tehran bác bỏ cáo buộc, khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Nga đề xuất tiếp nhận uranium làm giàu của Iran nhằm giảm căng thẳng. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow vẫn coi phương án chuyển số vật liệu này sang Nga là khả thi.

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, Iran tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong đó có chấm dứt phong tỏa hải quân, dỡ bỏ trừng phạt và bảo đảm tự do hàng hải.

Ông Araqchi cho biết bản ghi nhớ Islamabad trước đây không còn nằm trên bàn đàm phán.