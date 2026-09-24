Iran và Mỹ nối lại trao đổi bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York (Mỹ), Tổng thống Pezeshkian cho rằng sức ép và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran sẽ không làm suy giảm quyết tâm của người dân nước này. Ông nhấn mạnh nước CH Hồi giáo sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia và không chấp nhận những sức ép nhằm buộc nước này thay đổi lập trường. Tổng thống Pezeshkian cũng khẳng định Tehran không cho phép việc sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép đối với Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết lập trường và các điều kiện của nước này nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua bên trung gian là Qatar. Ông thông báo một vòng "trao đổi thông điệp" mới đã diễn ra giữa Iran và Mỹ bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ tại New York trong ngày 22/9.

Quan chức này cũng cho biết một số điều kiện của Iran bao gồm chấm dứt các hành động của Mỹ như phong tỏa hàng hải, xung đột trên mọi mặt trận; giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng hoặc bị hạn chế và chấp nhận tuyến đường hàng hải an toàn tại eo biển Hormuz theo cách thức đã được thỏa thuận giữa Iran và Oman.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn kênh Channel 12 của Israel đưa tin trong các cuộc đàm phán gián tiếp bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ, các nhà đàm phán Mỹ đã bác bỏ đề nghị của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, khẳng định Tehran không kiểm soát tuyến đường thủy này cũng như đặt câu hỏi về tư cách pháp lý của nước CH Hồi giáo khi đưa ra đề nghị như vậy.

Đây là vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ giữa tháng 6 năm nay và phía Israel không có đại diện tham gia sự kiện này. Kênh Channel 12 cũng cho biết các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Mỹ và Iran tiếp theo có thể được tổ chức trước khi kỳ họp ĐHĐ LHQ kết thúc. Tuy nhiên, các bên trung gian đang chờ đợi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có tiếp tục tiến trình ngoại giao này hay theo đuổi một hướng đi khác.