Iran và Liban báo động trước các chiến dịch tình báo trực tuyến của Israel

Ảnh chụp màn hình tài khoản Instagram @themossad_official.

Truyền thông Qatar ngày 14/10 cho biết, một tài khoản Instagram tự giới thiệu là của cơ quan tình báo đối ngoại Mossad của Israel đã đăng các thông tin bằng tiếng Arab, khuyến khích mọi người liên hệ thông qua những kênh bảo mật.

Tài khoản đã được xác minh này hoạt động dưới tên @themossad_official, đăng thông tin tuyển mộ bằng tiếng Arab khẩu ngữ của người Liban.

Trang này còn có các mục tin nổi bật được ghim, mang tiêu đề tiếng Arab như “Liban”, kèm hình ảnh các tay súng; “Israel”; “Mossad cần bạn!”; “Bảo vệ” và “Hãy nghĩ về tương lai của bạn”.

Tháng 8/2025, Tổng cục An ninh Liban đã cảnh báo người dân không tương tác với tài khoản Instagram này.

Cạm bẫy việc làm giả mạo

Tại Liban, các quan chức an ninh đã cảnh báo về những nỗ lực tuyển mộ thông qua mạng xã hội mà họ nghi là của tình báo Israel.

Tháng 1/2025, báo Al Akhbar của Liban đưa tin các nhân viên tình báo Israel đang tìm cách tuyển mộ công dân Liban thông qua những quảng cáo tuyển dụng giả mạo, đưa ra mức lương cao và liên hệ trực tiếp qua ứng dụng WhatsApp.

Chuẩn tướng về hưu Mounir Chehade nói rằng các nỗ lực tuyển mộ này nhắm vào những khu vực có đông người ủng hộ Hezbollah, trong đó có các vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, miền Nam Liban và thung lũng Bekaa.

Cũng trong tháng 1/2025, Tổng cục An ninh Liban cảnh báo người dân không tương tác với một trang Facebook có tên SAWA, bị nghi là vỏ bọc của Mossad nhằm tuyển mộ công dân Liban.

Tương tự, tháng 12/2025, một tờ báo khác của Liban là L’Orient Today đưa tin cơ quan an ninh nước này đã cảnh báo người dân không tương tác với một trang mạng xã hội có tên “Đơn vị 504”. Trang này tuyên bố là đại diện cho đơn vị tình báo của quân đội Israel và cho biết đang tìm kiếm những người muốn gia nhập lực lượng.

Những lo ngại trên xuất hiện cùng với các vụ bắt giữ những người bị cáo buộc cung cấp thông tin nhạy cảm cho Israel. Tháng 10/2025, truyền thông đưa tin giới chức Liban đã bắt giữ 32 người bị tình nghi cung cấp cho Israel thông tin được sử dụng để tấn công các thủ lĩnh Hezbollah.

Tập trung vào cơ sở ủng hộ Hezbollah

Theo nhà nghiên cứu học thuật và chính trị Wissam Nassif Yassin, tình báo Israel sử dụng tiếng Arab khẩu ngữ của người Liban trên các nền tảng này nhằm tránh gây nghi ngờ và tạo thuận lợi cho việc liên lạc. Ông nói: “Phía Israel tập trung vào tất cả các tầng lớp trong xã hội vì cho rằng mỗi người đều có thể bị tiếp cận thông qua một cách thức riêng, dựa trên thực tế Hezbollah tại Liban đã hòa nhập sâu vào xã hội nước này. Trước hết, họ tập trung vào các thành viên của lực lượng này, tiếp đến là môi trường ủng hộ phong trào kháng chiến và sau đó là những nhóm người xung quanh”.

Mặc dù Israel đã đạt được những thành công đáng kể trong các hoạt động tình báo tại Liban, nhưng ông Yassin cho rằng đa số người dân Liban vẫn từ chối hợp tác với Israel.

Ông cũng đề cập đến năng lực phản gián của chính Hezbollah, cho rằng lực lượng này có kinh nghiệm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tình báo của Israel.

Cuộc chiến tình báo

Sử dụng các nền tảng kỹ thuật số để tuyển mộ những người có khả năng cung cấp tin tình báo cũng là một phần trong cuộc chiến tình báo kéo dài giữa Israel và Iran, vốn ngày càng căng thẳng cùng với xung đột quân sự giữa hai nước.

Ông Hassan Ahmadian, Phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tehran, mô tả tình hình hiện nay là một trong những giai đoạn hoạt động gián điệp căng thẳng nhất trong cuộc đối đầu kéo dài hàng chục năm giữa hai nước. Ông bình luận: “Đây là cuộc chiến tình báo. Cuộc đối đầu giữa Iran và Israel đã kéo dài hàng chục năm, nhưng trong những năm gần đây, đối đầu đã lên đến đỉnh điểm. Cả hai bên đều tiến hành các hoạt động tình báo. Đây là một cuộc xung đột căng thẳng chưa bao giờ dừng lại”.

Các nỗ lực tuyển mộ của Israel tại Iran đôi khi được thực hiện thông qua những cơ hội việc làm được công khai quảng cáo trên mạng xã hội.

Công khai quảng cáo những cơ hội như vậy có thể nhằm phục vụ mục tiêu tâm lý bên cạnh việc tuyển mộ người cung cấp tin tình báo, qua đó củng cố thông điệp rằng Israel có khả năng tình báo sâu rộng bên trong Iran.

Trong khi đó, Iran cũng tiến hành các hoạt động phản gián riêng. Tháng 10/2024, giới chức Israel thông báo bắt giữ 7 công dân nước này bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran thông qua việc thu thập thông tin tình báo về các cơ sở quân sự và những địa điểm nhạy cảm khác.

Trong một vụ việc riêng biệt, cựu Bộ trưởng Năng lượng Israel Gonen Segev bị bắt giữ năm 2018 với cáo buộc làm gián điệp cho Iran. Sau đó, ông này đã nhận tội và bị kết án 11 năm tù vào năm 2019.

Hậu quả pháp lý nghiêm trọng

Giới chức Liban và Iran đã cảnh báo sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với ai tương tác với các tài khoản của Israel.

Tháng 7, báo Kayhan của Iran đưa tin Bộ Tình báo nước này đã cảnh báo về các tài khoản mạng xã hội do Mossad lập ra nhằm khai thác thông tin và phát tán tin giả sau các chiến dịch an ninh gần đây. Bộ này tuyên bố Mossad thậm chí còn đưa ra lời khuyên y tế cho những người bị thương trong cuộc chiến nhằm thu thập thông tin tình báo nhạy cảm.

Cũng trong tháng đó, ngành tư pháp Iran cảnh báo việc gửi hình ảnh hoặc thông tin cho các mạng lưới bị coi là thù địch có thể dẫn đến án tù từ 10-15 năm, các khoản tiền phạt nặng và nguy cơ bị truy tố và bị áp dụng hình phạt tử hình.

Tại Liban, hành vi hợp tác với Israel có thể bị phạt tù.

Trong bối cảnh cuộc đối đầu bí mật ngày càng mở rộng trên không gian mạng, chuyên gia cho rằng có rất ít dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ dịu bớt. Ông Ahmadian nói: “Tôi cho rằng cuộc chiến tình báo giữa hai bên sẽ không dừng lại vào bất kỳ thời điểm nào. Cuộc chiến này sẽ tiếp diễn và tiếp tục tác động đến toàn bộ cuộc xung đột”.