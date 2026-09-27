Iran ước tính hơn 5.000 người thiệt mạng trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel

Mỹ và Iran vẫn bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó có việc kiểm soát, vận hành Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ở New York (Mỹ) ngày 26-9, Ngoại trưởng Araghchi cho biết các mục tiêu dân sự bị tấn công gồm khu dân cư, trường học, bệnh viện, cơ sở năng lượng, các khu phức hợp thể thao và văn hóa, cùng hạ tầng giao thông. Thông tin được hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lại.

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang sau khi hai nước này tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Tehran và một số thành phố khác của Iran ngày 28-2. Sau đó, Tehran siết chặt kiểm soát Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-9 cho biết Washington đã bác đề xuất mới nhất của Iran về Eo biển Hormuz và đàm phán hạt nhân.

Theo hãng tin Axios, Tehran đề xuất mở lại Eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân trong vòng một tuần, đổi lại Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân, bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran và khôi phục lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực.

Tuy nhiên, các nhà đàm phán Mỹ cho rằng Iran không kiểm soát Hormuz và do đó không thể đưa ra các yêu cầu liên quan đến tuyến hàng hải này.

Dù bác đề xuất của Tehran, một quan chức Mỹ cho biết các cuộc thảo luận giữa hai bên vẫn đang diễn ra theo hướng “tích cực và mang tính xây dựng”, thông qua các bên trung gian khu vực.

Trong tuần qua, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, đã tiến hành đàm phán gián tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Qatar đóng vai trò chuyển tiếp thông điệp giữa hai bên.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và một số bên trung gian khác đang tìm cách thúc đẩy đối thoại Washington - Tehran. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân Iran, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và việc kiểm soát, vận hành Eo biển Hormuz.

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