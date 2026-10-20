Iran ủng hộ sáng kiến an ninh khu vực không có sự hiện diện của lực lượng nước ngoài

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Tehran ngày 19/10. (Nguồn: Asharq Al-Awsat)

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ở Tehran, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng, sự hiện diện của lực lượng nước ngoài và các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông trong những căng thẳng quân sự gần đây chỉ cản trở nỗ lực bảo đảm an ninh khu vực.

Nhà ngoại giao cấp cao Iran khẳng định, Tehran sẵn sàng tham vấn, hợp tác với các nước láng giềng nhằm xây dựng khuôn khổ an ninh toàn diện dựa trên sự tham gia và lợi ích của các quốc gia trong khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về quan hệ đối tác chiến lược song phương và những diễn biến quốc tế đáng quan tâm.

Theo Phủ Tổng thống Iran, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh thực hiện các thỏa thuận đã ký, ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thương mại, giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng.

Tổng thống Iran cũng tiết lộ kế hoạch thăm Moscow trong thời gian tới, kỳ vọng tạo thêm động lực cho hợp tác giữa hai nước.

Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cho biết, chuyến thăm Tehran của Ngoại trưởng Lavrov nhằm duy trì đối thoại chính trị, xác định các bước đi cụ thể để thúc đẩy quan hệ song phương và phối hợp chính sách đối ngoại.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường trao đổi về tình hình Trung Đông, Vịnh Ba Tư, Nam Kavkaz và biển Caspi, đồng thời thảo luận mở rộng hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư và các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, vận tải và logistics.

(theo Anadolu)